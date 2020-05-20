Kanala düşen yavru ördekleri Belediye Başkanı kurtardı
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Kanala düşen yavru ördekleri Belediye Başkanı kurtardı

KARABÜK'ün Ovacık ilçesinde, Hatipoğlu Göleti'nde tahliye kanalına düşen 7 yaban ördeği yavrusunu, Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter kurtardı.

Kanala düşen yavru ördekleri Belediye Başkanı kurtardı
20.05.2020 20:59 | Son Güncelleme: 20.05.2020 20:59

KARABÜK'ün Ovacık ilçesinde, Hatipoğlu Göleti'nde  tahliye kanalına düşen 7 yaban ördeği yavrusunu, Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter kurtardı.

Ovacık'ta bulunan Hatipoğlu Göleti'nin tahliye alanından aşağıya düşen yavru yaban ördekleri  mahsur kaldı. Yaban ördeği yavrularını fark eden bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter, ördekleri düştükleri tahliye kanalından kurtararak sepete koydu. Yaban ördek yavrularını göle bırakan Narter, "Duyarlı bir vatandaşımızın ihbarı üzerine yaban ördeklerimizin göletin tahliye yerinden aşağı düşerek mahsur kaldıkları ihbarını aldık. Bende kendime görev bildim ve buraya geldim. Uzun uğraşlar sonucunda yaban örediklerimizi mahsur kaldıkları yerden kurtararak hürriyetlerine kavuşturuyoruz. Hayvanlarımıza sahip çıkalım. Doğa varsa insanlar yaşar" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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