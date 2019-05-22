Kanal Sahibi İş Adamı Yayınlarda Cinsel İçerikli Ürünlerin Satıldığını Görünce Dolandırıldığını Anladı

Shopping Tv isimli alışveriş kanalının sahibi Güven Arık, muhasebecisi Muharrem Ç. tarafından dolandırıldığını, kanalında cinsel içerikli ürünlerin satıldığını duyunca anladı. Skandal olayla ilgili şüpheliler, A.A, H.Ü, M.Ö ve Muharrem Ç.'nin "dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

MUHASEBECİ OLARAK İŞE ALDIĞI ŞAHIS İMZASINI ALIP ŞİRKETİ DEVRETTİRDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre 2017 yılında yaşanan olayda Kent Medya Yayıncılık Anonim Şirketi'nin tek sahibi ve yetkilisi olan Güven Arık, Muharrem Ç. adlı kişiyi muhasebecisi olarak işe aldı. İddianamede, yapılan soruşturma sonrasında muhasebeci olmadığı ortaya çıkan Ç.'nin görme duyusu oldukça azalan 70 yaşındaki Arık'a rutin işlemler gibi kağıt imzalatarak şirketi şüpheli N.M'nin üzerine geçirdiği belirtildi. Şüpheli N.M'nin de şirketi daha sonra ise M.Ö.'ye devrettiği, Ö.'nün de şirketi A.A.'ye devrettiği belirtildi.

AHLAKA AYKIRI YAYINLARA TEPKİ GELİNCE ÖĞRENDİ

Milliyet'te yer alan habere göre; Şüphelilerin şirket sahibi Güven Arık'ın görme ve algılama duyularındaki zayıflıktan faydalandıkları anlatılan iddianamede, "Kanalın iradesi dışında el değiştirdiğini kanalda yapılan ahlaka aykırı yayın ve cinsel içerikli ürün satışı ve reklam dolayısıyla çevresinden gelen eleştiriler neticesinde öğrendiği, bu sebeple İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından kanala el konulduğu ve yayınların durdurulduğu" ifadeleri kullanıldı.

3 YILDAN 10 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

İddianamede firari durumda olan şüpheliler, A.A, H.Ü, M.Ö ve Muharrem Ç.'nin "dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.