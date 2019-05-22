Kanal Sahibi İş Adamı Yayınlarda Cinsel İçerikli Ürünlerin Satıldığını Görünce Dolandırıldığını Anladı
Alışveriş kanalı Shopping Tv'nin sahibi Güven Arık, gelen şikayetler üzerine kanalında cinsel içerikli ürün satışı yapıldığını fark edip muhasebeci olarak işe aldığı şahıs tarafından dolandırıldığını öğrendi. Dolandırıcının görme duyusu az olan Arık'a rutin işlem gibi kağıt imzalatarak şirketi devrettirdiği ortaya çıktı.
Shopping Tv isimli alışveriş kanalının sahibi Güven Arık, muhasebecisi Muharrem Ç. tarafından dolandırıldığını, kanalında cinsel içerikli ürünlerin satıldığını duyunca anladı. Skandal olayla ilgili şüpheliler, A.A, H.Ü, M.Ö ve Muharrem Ç.'nin "dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
MUHASEBECİ OLARAK İŞE ALDIĞI ŞAHIS İMZASINI ALIP ŞİRKETİ DEVRETTİRDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre 2017 yılında yaşanan olayda Kent Medya Yayıncılık Anonim Şirketi'nin tek sahibi ve yetkilisi olan Güven Arık, Muharrem Ç. adlı kişiyi muhasebecisi olarak işe aldı. İddianamede, yapılan soruşturma sonrasında muhasebeci olmadığı ortaya çıkan Ç.'nin görme duyusu oldukça azalan 70 yaşındaki Arık'a rutin işlemler gibi kağıt imzalatarak şirketi şüpheli N.M'nin üzerine geçirdiği belirtildi. Şüpheli N.M'nin de şirketi daha sonra ise M.Ö.'ye devrettiği, Ö.'nün de şirketi A.A.'ye devrettiği belirtildi.
AHLAKA AYKIRI YAYINLARA TEPKİ GELİNCE ÖĞRENDİ
Milliyet'te yer alan habere göre; Şüphelilerin şirket sahibi Güven Arık'ın görme ve algılama duyularındaki zayıflıktan faydalandıkları anlatılan iddianamede, "Kanalın iradesi dışında el değiştirdiğini kanalda yapılan ahlaka aykırı yayın ve cinsel içerikli ürün satışı ve reklam dolayısıyla çevresinden gelen eleştiriler neticesinde öğrendiği, bu sebeple İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından kanala el konulduğu ve yayınların durdurulduğu" ifadeleri kullanıldı.
3 YILDAN 10 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
İddianamede firari durumda olan şüpheliler, A.A, H.Ü, M.Ö ve Muharrem Ç.'nin "dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
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vay len önce bal, sonra telefon, sonra mont, sonra ayakkabı desene kamera arkası baya neşeliymiş :))))))Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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DINLE IMAN BIZLERI TERKETTI BAKTIKI TOVBE MIZI TUTMUYORUZCevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır
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ayıptır günahtırCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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her gün ilaç reklamı izlemekten bıktık bir latif doğan bi mahmut tuncer yok iskit yağ yok c artırıcı hap milleti dolanrıyorlar ardından hiç birşey yokmuş gibi yeni bir ürün çıkartıyolar onu için tek söz OH OLMUŞCevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
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din iman kimin umrunda para gelsin yeterki nasil gelirse gelsinCevap Yaz 19 Yayından Kaldır