Kanal İstanbul'u yanlış anlayan gencin yorumu olay oldu
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Kanal İstanbul'u yanlış anlayan gencin yorumu olay oldu

Sokak röportajında Kanal İstanbul projesini televizyon kanalı olarak anlayan genç, yaptığı yorumla izleyenleri tebessüm ettirdi.

27.12.2019 12:33 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:35

Son dönemlerde gündemi fazlasıyla meşgul eden Kanal tartışmalarına ilişkin mikrofon uzatılan bir genç, yaptığı yorumla sosyal medyanın gündemine oturdu.

"YAYIN HAYATINDA BAŞARILAR DİLİYORUM"

Kanal İstanbul'u televizyon kanalı olarak anlayan genç, "Yayın hayatında başarılar diliyorum. Açılırsa sürekli takipçisi olacağız. Sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.


Haber Videosu

: Kanal İstanbul'u yanlış anlayan gencin yorumu olay oldu
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