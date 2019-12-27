: Kanal İstanbul'u yanlış anlayan gencin yorumu olay oldu

27.12.2019 12:33 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:35

Son dönemlerde gündemi fazlasıyla meşgul eden Kanal İstanbul tartışmalarına ilişkin mikrofon uzatılan bir genç, yaptığı yorumla sosyal medyanın gündemine oturdu.

"YAYIN HAYATINDA BAŞARILAR DİLİYORUM"

Kanal İstanbul'u televizyon kanalı olarak anlayan genç, "Yayın hayatında başarılar diliyorum. Açılırsa sürekli takipçisi olacağız. Sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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