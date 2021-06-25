Kanal İstanbul kaç yılda biter? 2021 Kanal İstanbul yapımı kaç sene sürecek?
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Kanal İstanbul kaç yılda biter? 2021 Kanal İstanbul yapımı kaç sene sürecek?

Kanal İstanbul kaç yılda biter? 2021 Kanal İstanbul yapımı kaç sene sürecek?
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Kanal İstanbul'un yapımına başlanmasının ardından vatandaşlar Kanal İstanbul kaç yılda bitecek? Kanal İstanbul kaç sene sürecek? Kanal İstanbul kaç yıl sürecek merak etti. Kanal İstanbul yapımı kaç sene sürer? Kanal İstanbul ne zaman bitecek? Kanal İstanbul projesi ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

Kanal İstanbul kaç kilometre uzunluğa sahip araştırılmaya devam ediyor. İstanbul'un en büyük projelerinden birisi olduğu düşünülen Kanal İstanbul uzunluğu kaç km? Kanal İstanbul kaç metre olacak? Kanal İstanbul genişliği ne kadar olacak?

KANAL İSTANBUL PROJESİ NEDİR?

Kanal İstanbul, İstanbul'un Avrupa yakasında Karadeniz'den Marmara Denizi'ne uzanması tasarlanan bir su yolu projesidir. Geçmişte benzerleri önerilmiş olsa da, bu hâliyle Kanal İstanbul projesi 2011 yılında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Proje için ilk ihale 26 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirildi.

KANAL İSTANBUL KAÇ YILDA BİTER?

İhale sürecinin ardından kanal inşaatı öncesi hazırlık çalışmaları yaklaşık 1,5 yıl sürecektir. Kanal inşaatının ise 5,5 yıl sürmesi öngörülmektedir. Projenin tamamlanma süresi normal şartlar altında7 yıl olarak planlanmaktadır.

KANAL İSTANBUL GÜZERGAHI

Kanal İstanbul Projesinin güzergâhının belirlenmesi için 5 ayrı alternatif koridor üzerinde çalışılmıştır. Alternatif güzergâhların çevresel etkileri ve yerüstü su ve toprak kaynaklarına, yeraltı su kaynaklarına, ulaştırma ağlarına, kültür ve tabiat varlıklarına etkileri incelenmiştir. Ayrıca, inşaat maliyeti ve süreleri kıyaslanmıştır.

Kanal İstanbul'dan dünya denizlerinde dolaşan en büyük konsept gemi olarak belirlenen boyu 275 metre, draftı maksimum 17 metre olan ve ortalama 145.000 tonluk tankerlerin geçişine imkân sağlayacak bir tip enkesit kullanılarak, koridorlar mukayese edilmiş ve Küçükçekmece Gölü - Sazlıdere Barajı - Terkos doğusunu takip eden güzergâh en uygun koridor olarak belirlenmiştir.

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