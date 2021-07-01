Kanal İstanbul hatıra parası nasıl alınır, ne kadar? Kanal İstanbul gümüş hatıra parası nerede satılıyor?

Kanal İstanbul projesi için gümüş hatıra parası basıldı. Bunun ardından vatanşlar Kanal İstanbul hatıra parası nasıl alınır, nereden alınır? Kanal İstanbul gümüş hatıra parası ne kadar ediyor merak etti. Kanal İstanbul gümüş hatıra parası kaç tl eder? Detaylar haberimizde...

Kanal İstanbul gümüş hatıra parası nedir? Kanal İstanbul gümüş hatıra parası kaç lira? Kanal İstanbul gümüş hatıra parası ne kadar ediyor? Kanal İstanbul hatıra parası nereden alınır? Kanal İstanbul gümüş hatıra parası nerede satılıyor?

KANAL İSTANBUL GÜMÜŞ HATIRA PARASI NEDİR?

Geçtiğimiz günlerde ilk temeli atılan Kanal İstanbul projesi için gümüş hatıra parası basıldı. Bir kişinin sadece bir adet alabileceği para, 300 liradan satışa çıktı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Kanal İstanbul hatıra parası bastı. Gümüş olarak hazırlanan hatıra parası 300 liradan satışa çıkarıldı.

KANAL İSTANBUL GÜMÜŞ HATIRA PARASI NEREDEN ALINIR?

Hatıra parası, satışa çıktığı günden itibaren bir ay boyunca, aynı kişiye tek seferde yapılacak satış miktarı bir adet ile sınırlandırıldı.

Söz konusu para iki yıl süreyle Beşiktaş'ta bulunan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü mağazasında meraklılarına sunulacak.

KANAL İSTANBUL GÜMÜŞ HATIRA PARASI NE KADAR?

Bir kişinin sadece bir adet alabileceği Kanal İstanbul hatıra parası, 300 liradan satışa çıktı.