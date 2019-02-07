Kanal D'nin İddialı Dizisi Final Yapma Kararı Aldı

Kanal D'nin, TMC imzalı, yapımcılığını Erol Avcı'nın, yönetmenliğini ise Barış Erçetin'in üstlendiği sevilen dizisi Muhteşem İkili, düşük reytingleri sebebiyle final yapıyor.

SON KEZ SEYİRCİYLE BULUŞACAK

Başrollerini İbrahim Çelikkol, Kerem Bürsin, Öykü Karayel ve Özge Gürel'in paylaştığı Muhteşem İkili ilk olarak perşembe akşamları ekrana gelmiş, sezon arasından sonra salı gününe alınan dizinin reytingleri daha da düşüş göstermişti. Birbirine zıt iki polisin sürükleyici ve eğlenceli hikâyesini ekrana taşıyan Muhteşem İkili dizisi daha fazla dayanamadı ve reyting kurbanı olan diziler kervanına katılan son proje oldu. Muhteşem İkili 12 Şubat Salı akşamı son kez seyirciyle buluşacak.