Kanal boyu ikinci etap park çalışmaları hızlandı

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi tarafından, Menderes Mahallesi'nde başlatılan Kanal Boyu Parkı'n devamı olan ikinci etap kısmında çalışmalar hızla devam ediyor.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, "Söz verdiğimiz Kanal Boyu Parkı'mızın birinci etap kısmını 750 metre uzunluğunda Menderes Mahallesi'nde başlayıp tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk. Parkımızın devamı olan ikinci etap kısmı ise Baraj Yolu'ndan başlayarak Hz. Yusuf Peygamber Mezarlığı (Oduncular Mezarlığı) yoluna kadar yaklaşık 800 metre uzunluğunda 30-35 metre genişliğindedir. Fatih, Yeni ve Gazi Mahalle sakinlerimizin faydalanacağı parkımızın alt yapı, zemin dolgu, perde beton, sondaj kuyusu, sulama sistemi, aydınlatma hattı, idari bina (wc, bekçi kulübesi) ağaçlandırma, bisiklet yolu çalışmalarımızı tamamladık. Tesviye yapılan şelalenin beton havuzlarına başladık. Mahalle sakinlerimize ve ilçemize hayırlı olsun. Rabbim bizleri halkımıza karşı mahcup bırakmasın" dedi. - ADIYAMAN