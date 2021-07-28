'Kanadı Kırık Bir Kuş Misali Cahide Sonku' adlı oyunda duygusal anlar
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'Kanadı Kırık Bir Kuş Misali Cahide Sonku' adlı oyunda duygusal anlar

'Kanadı Kırık Bir Kuş Misali Cahide Sonku' adlı oyunda duygusal anlar
Hürriyet - Haberler | Magazin

Çiğdem Tunç Tiyatrosu, geçtiğimiz gün Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro'da "Kanadı Kırık Bir Kuş Misali Cahide Sonku" adlı oyunu sahneledi.

Çiğdem Tunç Tiyatrosu, geçtiğimiz gün Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro'da "Kanadı Kırık Bir Kuş Misali Cahide Sonku" adlı oyunu sahneledi.

Eray Yasin Işık tarafından kaleme alınan, Çiğdem Tunç'un sahneye koyduğu oyunu, Sonku'nun hayatta olan tek yakın akrabası, yeğeni Turan Sönmez ile kızı Fatoş Sönmez de izledi. Oyunun sonunda sahneye Turan Sönmez'i davet eden Çiğdem Tunç, duygusal anlar yaşadı. Sonku'yu canlandıran oyuncu ile Turan Sönmez birbirine sarılarak ağladı.

Sönmez, "Sevgili Çiğdem Tunç'un benim öz teyzem olan Cahide Sonku'yu canlandıracağını duyunca çok sevindim. Cahide Sonku'yu genç nesillere anlatmak bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Cahide Sonku ilk kadın star, ilk kadın yapımcı ve yönetmendir" dedi. Çiğdem Tunç ise duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Cahide Sonku'yu oynamak ve sahnelemek gerçekten çok zorlu bir işti. Oyunun sonunda kendisi ile tüm hayatını geçirmiş yeğeni Turan Bey'in gözyaşları ile teyzesi Cahide Hanım'a sarılır gibi bana sarılması ise ödüllerin en büyüğü idi. Çünkü bana değil, Cahide Hanım'a sarılıyordu gerçekten. Başka söze gerek var mı?"

Türk sinemasının usta ismi Cahide Sonku, aynı zamanda Türk sinemasının ilk kadın film yönetmeni. "Kanadı Kırık Bir Kuş Misali Cahide Sonku" adlı oyunda çalışmalarıyla birçok ödüle layık görülen Sonku'nun hayatından kesitler tiyatroseverlere aktarılıyor.

Kaynak: Hürriyet

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'Kanadı Kırık Bir Kuş Misali Cahide Sonku' adlı oyunda duygusal anlar - Haberler Magazin
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