: Kamboçya'da inşaat halindeki 7 katlı bina çöktü: 36 ölü

05.01.2020 12:04 | Son Güncelleme: 05.01.2020 12:14

Kamboçya'nın liman kenti Kep'te bulunan inşaat halindeki 7 katlı beton bir binanın çökmesi sonucu işçilerin moloz altında kalmasıyla 36 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi de yaralandı. Yetkililer kurtarma operasyonlarının ardından yaptığı açıklamada, ölenlerin 6'sının çocuk ve 14'ünün kadın olduğunu bildirirdi.

BİNA SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI



Çocukların neden inşaat sahasında bulunduğuna dair herhangi bir bilgi ise verilmedi. Kep Valisi Ken Satha, inşaat halindeki binanın sahibi olan Kamboçyalı bir çiftin sorgulanmak üzere gözaltına alındığını ifade etti.

Kamboçya Başbakanı Hun Şen ise hiçbir yetkilinin kovulmayacağını belirterek, "Bina çökmeleri sadece Kamboçya'da değil, ABD de dahil olmak üzere başka yerlerde de gerçekleşiyor" dedi.

Kaynak: İHA

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