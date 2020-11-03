Kalp ve damar hastalıklarından korunmanın yolları
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Kalp ve damar hastalıklarından korunmanın yolları

03.11.2020 09:17 | Son Güncelleme: 03.11.2020 09:22
Kalp ve damar hastalıklarından korunmanın yolları

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Reşat Baha, kalp ve damar hastalıklarının önlenmesinde kan basıncı, açlık kan şekeri ve kan kolesterol seviyelerini optimal düzeyde tutmanın ve sigaradan uzak durmanın önemine dikkat çekerek sağlıklı yaşam için ipucu...

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Reşat Baha, kalp ve damar hastalıklarının önlenmesinde kan basıncı, açlık kan şekeri ve kan kolesterol seviyelerini optimal düzeyde tutmanın ve sigaradan uzak durmanın önemine dikkat çekerek sağlıklı yaşam için ipucu niteliğinde önerilerde bulundu.

Kalp ve damar hastalıkları, beslenme ve yaşam kalitesindeki bozulmaya paralel olarak büyük bir hayati risk olarak her geçen gün yaygınlaşmaya devam ediyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Reşat Baha, kalp hastalıklarının önlenmesinde kan basıncı, açlık kan şekeri ve kan kolesterol seviyelerini uygun düzeyde tutmanın ve sigaradan uzak tutmanın önemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kalp sağlığı için yüksek tansiyonu kontrol altında tutmak önemli

Kalp damar sağlığını korumada temel teşkil eden unsurlardan birinin kan basıncının hedefte tutulması olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Reşat Baha, evde ya da rahat bir ortamda istirahat halindeyken veya dinlenmişken usulüne uygun olarak ölçülmüş tansiyonun 13,5/8,5 seviyesinden yüksek olmaması gerektiğini söyledi. Uzm. Dr. Reşat Baha, kan basıncının hedef düzeyde tutulmasında, düzenli ilaç kullanımı, günlük tuz tüketiminin bir silme çay kaşığını aşmayacak şekilde minimum düzeyde olması ve düzenli egzersizin önemine dikkat çekti.

DİYABET KALP KRİZİ RİSKİNDE BELİRLEYİCİDİR

Açlık kan şekerinin 100mg/dl'nin altında olmasının önemine dikkat çeken Uzm. Dr. Reşat Baha, diyabetin, kalp damar hastalıklarında belirleyici olduğunu söyledi. Uzm. Dr. Baha açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Bunun anlamı şudur; kalp krizi geçirmiş bir kişinin yeniden kalp krizi geçirme riski, diyabeti olan bir hastanın kalp krizi geçirme riski ile benzerdir. Bu sebeple diyabet kontrolleri düzenli olarak en az 6 ayda bir yapılmalı, hiçbir bulgu vermeden sinsice ilerleyebilen bu hastalığın farkında olmalı ve uzun vadede göz, böbrek, sinir sistemi ve kalp damar sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine kesinlikle izin verilmemelidir."

Kolesterolle mücadele kalp krizi riskini azaltıyor

Kalp damar hastalığında kolesterol düzeylerinin de kontrol altında tutulması gerektiğine değinen Uzm. Dr. Reşat Baha, iyi huylu kolesterolün HDL, kötü huylu kolesterolün ise LDL kolesterol olarak tanımlandığını söyledi. Uzm. Dr. Baha, kötü huylu kolesterolün kalp damar hastalığı olmayan kişilerde 115 mg/dl, kalp damar hastalığı olanlarda 70mg/dl ve şeker hastalığı olanlarda ise 100mg/dl'nin altında tutulması gerektiğine dikkat çekti.

SAĞLIKLI YAŞAMIN İPUÇLARI

Kalp ve damar hastalıklarının en önemli risk faktörlerinden biri olan sigaranın sadece içilmesi değil, dumanının solunmasının da kalp ve damarlara zarar veriyor. Uzm. Dr. Reşat Baha, sağlıklı yaşam için düzenli egzersizin, sağlıklı beslenmenin, düzenli doktor kontrolü ile stresten uzak kalabilmenin ya da stresle mücadele edebilmenin önemine dikkat çekti.

Uzm. Dr. Reşat Baha, sağlıklı yaşam için haftada en az beş gün, günde en az otuz dakika tempolu yürüyüş, koşu, yüzme ve bisiklet sürme gibi fiziksel aktivitelerde bulunmanın önemi vurguladı. Sağlıklı beslenme ile ilgili de dikkat çekici açıklamalarda bulunan Uzm. Dr. Baha, sağlıklı beslenme için katı yağ, kızartma, kırmızı et, hamur işi, şeker ve tuz gibi gıdaların olabildiğince az tüketilirken, zeytinyağı, sebze ve meyve, taze kuruyemiş, balık ve beyaz ettin ağırlıkta olduğu menüler tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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