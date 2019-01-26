Kalp krizinden ölen çocuğu son yolculuğunda köpeği yalnız bırakmadı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kalp krizinden ölen 10 yaşındaki çocuğu çok sevdiği 'Alaç' isimli köpeği, cenaze namazı sırasında bile yalnız bırakmadı

ADANA - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kalp krizinden ölen 10 yaşındaki çocuğun çok sevdiği 'Alaç' isimli köpeği, cenaze namazı sırasında bile yalnız bırakmadı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet İlköğretim Okulu 4. sınıf örencisi Musa Sayın (10), 24 Ocak günü Gençlik Merkezinin düzenlediği güreş kursuna katılan akrabalarıyla spor salonuna gitti. Burada arkadaşıyla güreş tutan Sayın, bir süre dinlendi. Daha sonra tekrar güreş tutan Sayın, rahatsızlanarak yere düştü. Görevlilerin durumu iletmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülen Sayın, yolda yaşamını yitirdi. Sayın'ın ön otopside kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Sayın'ın cenazesi otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak toprağa verilmek üzere Tufanbeyli'ye götürüldü. Sayın'ın cenaze namazı sırasında çocuğun büyüttüğü 'Alaç' isimli köpeği de yalnız bırakmadı. Namaz kılınırken saf tutan vatandaşların bulunduğu alanda tabutun yanına uzandı. Cenaze namazından sonrada Alaç, mezara götürülen Sayın'ın tabutunu takip edip toprağa verilişini karın üzerine uzanarak izledi. Alaç, çocuk toprağa verilene kadar mezarda bekledi. Daha sonra vatandaşlarla birlikte mezardan ayrıldı.

Kaynak: İHA