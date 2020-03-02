Kalp krizi geçiren 11 yaşındaki Melisa hayatını kaybetti

02.03.2020 17:20 | Son Güncelleme: 02.03.2020 18:05

Manisa'da yaşayan 11 yaşındaki ilkokul öğrencisi Melisa Taşer, evde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Soma Altıntaş Ortaokulu 5'inci Sınıf Öğrencisi Melisa Taşer, dün arkadaşları ile bir süre parkta oyun oynadıktan sonra eve döndü. Evde akşam saatlerinde göğsünün ağrıdığını söyleyen Melisa, bir süre sonra fenalaştı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Babası Musa Taşer ve annesi Sevda Taşer tarafından özel bir hastaneye götürülen Melisa'nın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Taşer, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Taşer'in cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Taşer'in ani ölümü yakınları, sevenleri ve öğrenci arkadaşlarını yasa boğdu.

Kaynak: DHA