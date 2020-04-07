"Kalp hastalarında COVID-19'dan ölüm riski 10 kat fazla"
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Ahmet Ekmekci, Sağlık

"Kalp hastalarında COVID-19'dan ölüm riski 10 kat fazla"

Yapılan bazı araştırmalarda kalp hastalarında koronavirüsten(covid-19) ölüm oranın 10 kat fazla olduğunun belirlendiğine dikkat çeken Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Ekmekci, "Kalp hastalığı olan kişilerin Covid-19'a yakalanma riski kalp hastalığı olmayanlara göre daha fazladır diyemeyiz.

07.04.2020 09:47 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:47
Yapılan bazı araştırmalarda kalp hastalarında koronavirüsten(covid-19) ölüm oranın 10 kat fazla olduğunun belirlendiğine dikkat çeken Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Ekmekci, "Kalp hastalığı olan kişilerin Covid-19'a yakalanma riski kalp hastalığı olmayanlara göre daha fazladır diyemeyiz. Ancak hastalığa yakalanmaları halinde semptomlar normal kişilere göre daha ciddi olabilir" dedi.

VM Medical Park Pendik Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Ekmekci, bazı kalp hastaları için riskin daha da fazla olduğunun altını çizerek "Bunlar kalp nakli dahil diğer nakil olan hastalar, kalp hastalığına sahip hamile kadınlar, semptomu olan koroner arter hastaları, kalp fonksiyonları üzerine gözlemlenmiş olumsuz etkileri olan hipertrofik kardiyomiyopatiler, özellikle hipertansiyona bağlı kalp kası etkilenenler (sol ventrikül hipertrofisi), pulmoner hipertansiyonu olan hastalar, semptomatik kalp kapak hastalığı olanlar, kalp yetersizliği olanlar ve semptomatik doğumsal kalp hastalığı olanlardır. Eğer bu hastalıklardan birisine sahipseniz kendinizi evde kalarak korumanız, insanlarla teması minimuma indirmeniz büyük önem taşıyor. Bu gruplardan birine dahilseniz, ihtiyaç halinde kendi durumunuz hakkında bilgilenmek için doktorunuzla telefon veya benzeri dijital uygulamalarla iletişim kurmanız yerinde olacaktır" dedi.

ARİTMİSİ OLAN HASTALAR EKSTRA DİKKAT ETMELİ

Doç. Dr. Ahmet Ekmekci, kalp hastalığı açısından risk altında olan diğer risk gruplarını ise şöyle sıraladı: "65 yaş ve üzeri kalp hastalığı olanlar, kalp hastalığı ile birlikte akciğer hastalığı veya kronik böbrek yetersizliği olanlar, şimdilerde stabil bile olsa daha önce kalp yetersizliği nedeni ile hastane yatışı olanlar, çok ciddi semptomları olmasa da göğüs ağrısı ve kalp kapak hastalığı nedeniyle ilaç kullananlar, durumu iyi bile olsa son 3 ay içerisinde açık kalp ameliyatı geçirenler, ameliyat ile düzeltilmiş doğumsal kalp hastalığı olanlar, ek hastalığı olmasa da özellikle 65 yaş üzeri, hipertansiyon, diyabet, inmeli hastalar, Demanslı hastalar, obezler (vücut kitle indeksi 40 üzeri daha da riskli) ve aktif sigara içenler de risk altındadır. Özellikle Brugada ve uzun Qt sendromu gibi aritmisi olan hastalar ise covid19 tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar nedeni ile yüksek risk altındadırlar. Hızı kontrol altına alınmış ve kan inceltici kullanan atrial fibrilasyonlu hastalar ve kalp pili takılmış hastalar için için ise ekstra bir risk görünmemektedir."

KALP HASTALARI İLAÇLARINI KESMEMELİ

Covid 19'u dünyanın henüz yeni tanıdığını ve hakkında pek çok şeyin bilinmediğini söyleyen Doç. Dr. Ahmet Ekmekci; "Hastalığın komplikasyonları hakkında da yeteri kadar bilgimiz olmayabilir. Henüz ciddi risk altında görmediğimiz hasta grupları ilerleyen günlerde daha riskli hale gelebileceği için herkesin hastalığın yayılma hızını kırıcı tedbirlere uyması çok önemlidir. Bu dönemde hastalar ilaçlarını düzenli kullanmalıdırlar. Kamuoyuna yansıyan bazı yanlış bilgiler nedeniyle hastalarımız başta tansiyon olmak üzere kalp yetersizliği gibi diğer bazı hastalıklarda da kullanılabilen ACE inhibitörleri ve ARB gurubu ilaçlar da dahil aldıkları ilaçları kesmemelidirler. En önemli önceliğimiz hastalığa yakalanmamak olsa da semptomlar ortaya çıktığı anda gecikmeden pandemi hastanelerine başvurmak çok önemlidir" şeklinde konuştu.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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