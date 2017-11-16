Kalkışma Açıklamasından Darbe Yapıldığını Anlamamış"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 150 kişinin yargılandığı davaya, sanık savunmalarıyla devam edildi.



Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada savunma yapan eski binbaşı Ercan Buyur, olay tarihinde personel başkanlığında icra subayı olarak görev yaptığını söyledi.



Saat 21.30 sıralarında dışarıdan gelen sesler üzerine odadan çıktığını anlatan Buyur, Personel Başkanı Tümgeneral Ömer Şevki Gençtürk'ü odasında göremediğini kaydetti.



Gençtürk'ün nerede olduğunu öğrenmek için koridora çıktığında karşılaştığı askerlerin eğitim kıyafetlerinin giyileceğine ilişkin talimat verildiğini duyduğunu dile getiren Buyur, bunun üzerine kamuflajlarını giydiğini ifade etti.



Daha sonra emir astsubayından, Gençtürk'ün Yarbay Şahin Karatekin ile Akıncı Üssü'ne gittiğini öğrendiğini aktaran Buyur, ilerleyen saatlerde televizyonda Başbakan Binali Yıldırım'ın darbe karşıtı açıklamalarını izlediğini anlattı.



Sabah saatlerine kadar gelişmeleri televizyondan takip ettiğini öne süren Buyur, çapraz sorgu sırasında Mahkeme Başkanı Murat İlhan'ın sorusu üzerine, hücum yeleği giydiğini ve piyade tüfeği aldığını kabul etti.



Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde telefonla görüşen kişinin kendisi olduğunu da kabul eden Buyur, darbe eylemlerinde yer almadığını iddia etti.



Sanık eski Sicil Kısım Amiri Binbaşı İsmail Ayyıldız da 15 Temmuz'da evinde bulunduğu sırada saat 21.30 sıralarında Şube Müdürü Albay Ertuğrul Yavuz'un kendisini arayarak kamuflajlı şekilde karargaha gelmesini istediğini ifade etti.



Karargaha geldiği sırada araç radyosundan "bir kalkışma" olduğuna ilişkin haberi dinlediğini ancak ilk başta bunun bir darbe girişimi olabileceğini düşünmediğini iddia eden Ayyıldız, karargaha geldiğinde görüşmek için odasına gittiği Yavuz'u göremediğini söyledi.



Bir uzman çavuşun binadaki herkesin 2 Nolu nizamiyeye inmesi için çağrıda bulunduğunu anlatan Ayyıldız, belirtilen yere gitmek için odasından çıktığında karşılaştığı Murat Yüksel'in kendisine "Darbecilere karşı kışla emniyeti alınacak." dediğini öne sürdü.



Nizamiyede kapısı açık bir araçtan hücum yeleği ve mühimmatı olmayan bir tüfeği aldığını anlatan Ayyıldız, ilerleyen saatlerde teçhizatını 24 nolu kapıya bırakarak evine gittiğini söyledi.



Çapraz sorgu sırasında duruşma savcısının sorusu üzerine Ayyıldız, "Kalkışmadan darbe olduğunu anlamadım. Kalkışmayı ilk defa televizyondan duydum. Karargaha gittiğimde ise darbeye yönelik bir faaliyet yoktu. Benim zarar görebileceğime dair bir emare yoktu." savunmasını yaptı.



Darbeciler güvenlik kamera kayıtlarını yok etmek istemiş



Savunması için huzura alınan eski istihbarat yüzbaşı Yusuf Gül, 15 Temmuz akşamı kışlada olduğu sırada telefonla aranarak güven tatbikatı olduğunun söylendiğini, bunun üzerine görev yerinden çıkarak çağırıldığı 24 nolu kapıya gittiğini anlattı.



Buradaki kamuflajlı askeri personel ile nizamiyelere dağıtıldıklarını, kendisinin de 3 nolu nizamiyeye gittiğini dile getiren Gül, Başbakan Yıldırım'ın kalkışmaya dair açıklamalarından kışla dışına çıkan askerler olduğu öğrendiğini ancak kendilerinin kışla içerisinde beklediklerinden darbe girişimi tarafında olduklarını düşünmediğini iddia etti.



Bir süre sonra kışla içerisinde silah ve mühimmat dağıtıldığını kaydeden sanık Gül, emirle gittiği Görüntü Kontrol Merkezi'nde (GKM) görevli personelle güvenlik kameralarını izlemeye başladığını söyledi.



Bir süre sonra GKM'ye gelen albay Yüksel Ordu'nun kendisinden 2 bilgi sistemci subayı bulmasını istediğini, bu subayları GKM'ye getirdiğini anlatan Gül, albay Ordu'nun kendisini ve buradaki görevli personeli dışarıya çıkardığını aktardı.



Bir süre sonra 2 tane bilgisayar kasasının dışarı çıkarıldığını bildiren Gül, o zamandan sonra GKM'ye giriş çıkışın olmadığını, sabah saatlerinde de kışladan çıkışların serbest bırakılmasının ardından evine gittiğini ifade etti.



Mahkeme Başkanının o gece üzerinde beylik silahının olup olmadığını sorması üzerine Gül, o gece üzerinde oyuncak silah olduğunu iddia etti.



FETÖ üyeliği iddiasını kabul etmeyen Gül, iddianamede yer alan KAKAO iletişim programını örgütsel amaçlı kullandığı hususunu da kabul etmeyerek ailesi ile haberleşmede kullandığını öne sürdü.