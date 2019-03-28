Kalçasını Açarak Gündem Olan Hatice'den Yeni Açıklama!
Geçtiğimiz günlerde transparan elbise giydiği bir defilede kalçasını göstererek magazin gündemine bomba gibi düşen Hatice, "Popomu açtım diye eve ihtar geldi." dedi.
Geçtiğimiz günlerde bir defilede transparan kıyafetiyle podyumda manken olarak yürüyen Hatice, kalçasını açarak geceye damga vurmuştu. Hatice'den konuyla ilgili yeni açıklamalar geldi.
"HER AN HER ŞEY OLABİLİR"
Açıklamalarda bulunan güzel şarkıcı Hatice, "Podyuma çıktım olay oldu. Ben memnunum... Hep söylüyorum; mesajım vardı, verdim. Ben halkın karşısına zırhımı giyip çıkıyorum. Bu arada popomu açtım diye eve ihtar geldi. İşte sosyal medyadan kaldırılmasını istiyoruz diye. Hadi ben kendi sosyal medya hesabımdan kaldırayım da bu video her yere düştü. Her yerden nasıl kaldıracağım benim çocuklarım belki görecek bu haberi. Yani eve gelen ihtar gözümü korkutmadı da sevgilim aslında o videoyu kaldırmamı istiyor. Sırf bu yüzden belki kaldırabilirim. Bilmiyorum her an her şey olabilir." ifadelerini kullandı.
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seni harca hacca...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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İşte para gundenme kalmak icin ezık ar damarı hasıyet kalmamıs bıde memnunmus şeytan senden memnun cunkuCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Dokanmayın hacceme, sen bildigini hacca.. Nasıl hissediyosan...Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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AlıştırmışlarCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Tükürme botunu bozulduCevap Yaz 4 Yayından Kaldır