Kalbe iyi gelen 7 besin

Kalp ve Damar Cerrahı Op. Dr. Orçun Ünal,Kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler konusunda bilgiler verdi.

YEŞİL ÇAY: Yüksek oranda antioksidan, A, E ve C vitaminleri içeriyor. Antioksidan özelliği nedeniyle kalp hastalıklarının engellenmesinde etkili oluyor. Bu nedenle günde en az 1 fincan yeşil çay tüketebilirsiniz.

BALIK: Omega 3 yağ asidi somon ve ton balığında çokça bulunur ve kalp sağlığı açısından oldukça önemlidir.Bu nedenle haftada en az bir kere somon balığı veya ton balığı tüketilmesinde fayda vardır.

ÇİKOLATA: Bitter çikolata kalp ve damar sağlığı için faydalıdır.Günde 2 ya da 3 parça bitter çikolata tüketmek hem tansiyonu hem de kötü kolestrolü düşürmeye yardımcı olur.

CEVİZ: Cevizde bulunan yağ asitleri kalp hastalıklarına kişileri karşı korur. Kalp ve tansiyon hastalarında kan basıncını düzenler.Kanın pıhtılaşma durumunda ceviz tüketildiği zaman, kan pıhtılaşmasına engel olur. Günde birkaç avuç ceviz yemek kalbe giden kan dolaşımını düzenler, damar sertleşmesini önler ve kalp hastalığı riskinin azalmasını sağlar.

YULAF EZMESİ: İçerdiğindeki lifler sayesinde kalp sağlığını korur.E ayrıca B vitamini içerir buna bağlı olarak hastalıklarını önler.Bu nedenlerle tüketimi arttırılmalıdır.

KUŞKONMAZ: Vücuttaki zararlı yağ hücrelerinin uzaklaştırılmasını ve kolesterolün düşmesine yardımcı olur.Bu nedenle de kalbe de iyi gelir.

ISPANAK: Potasyum değeri yüksek olan bir besin olduğu için kalp dostu olan bir besindir. Ispanak, çok miktarda mineral ve vitamin içerir. Omega-3 yağ asitlerini de barındırır. Faydalı olması için taze, buharda pişirilmiş veya kısa süreli haşlanmış olarak tüketmenizde fayda var.

Kaynak: Bültenler