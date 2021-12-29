Kalamış'taki silahlı çatışma soruşturmasında 2 şüpheli daha tutuklandı - Haberler
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Kalamış'taki silahlı çatışma soruşturmasında 2 şüpheli daha tutuklandı

Kalamış'taki silahlı çatışma soruşturmasında 2 şüpheli daha tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kadıköy'deki ünlü restoranda çıkan silahlı çatışmada Susurluk davası hükümlüsü emekli polis Ziya Bandırmalıoğlu ile emekli polis memuru Şahin Aslan'ın hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli daha tutuklandı.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Kadıköy'deki ünlü restoranda çıkan silahlı çatışmada Susurluk davası hükümlüsü emekli polis Ziya Bandırmalıoğlu ile emekli polis memuru Şahin Aslan'ın hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli daha tutuklandı.

Kadıköy'de bulunan lüks restoranda 20 Aralık günü akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada Susurluk davası hükümlüsü eski Özel Harekat Polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis memuru Şahin Aslan hayatını kaybetmiş, 5 kişi ise yaralanmıştı.

Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan F.Ç. ve C.K. isimli 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından dün Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Savcılıktaki sorgularının ardından tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, gözaltına alınan ve 24 Aralık tarihinde adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 3 şüpheli ise serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında toplamda 3 şüpheli tutuklandı. - İSTANBUL

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