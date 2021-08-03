Kahta'da yol yapım çalışmaları devam ediyor

Kahta Belediyesi, kent genelindeki bozuk cadde ve sokaklarda bakım ve onarım çalışmalarını ivedilikle sürdürüyor.

Kahta Belediyesi, kent genelindeki bozuk cadde ve sokaklarda bakım ve onarım çalışmalarını ivedilikle sürdürüyor.

Adıyaman Kahta Belediyesi, kent genelindeki bozuk cadde ve sokaklarda bakım, onarım çalışmalarını ivedilikle sürdürüyor. Kahta'nın dört bir yanına hiçbir ayrım yapmadan hizmet götürdüklerini belirten Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, "İlçemiz genelinde bozuk cadde ve sokaklarımızda bakım ve onarım çalışmalarımız devam ediyor. İlçemizin tüm mahallelerine eşit hizmet götürme gayretindeyiz. İnşallah halkımız hak ettiği hizmete kavuşacaktır. Şehir içi trafiğini rahatlatmak için kısa süre önce yapım çalışmasına başladığımız güney-batı çevre yolunda zemin güçlendirme çalışmaları hızla devam ediyor. Allah'ın izniyle alt yapı, zemin güçlendirme ve astar serimi çalışmalarımızın tamamlanmasıyla yollarımıza sathi asfalt sermeye başlayacağız. Mahalle sakinlerimize ve ilçemize hayırlı olmasını dilerim" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı