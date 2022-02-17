Kahta'da su kullanım bedelinde KDV indirimi - Haberler
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Kahta'da su kullanım bedelinde KDV indirimi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Kahta'da su kullanım bedelinde KDV indirimi

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi, su kullanımındaki KDV oranını yüzde 8'den 1'e düşürdüğünü duyurdu.

KAHTA, ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi, su kullanımındaki KDV oranını yüzde 8'den 1'e düşürdüğünü duyurdu.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı yaptığı açıklamada, "Enflasyonla mücadele kapsamında Kahta Belediyesi, su fiyatlarında KDV oranını yüzde 1'e düşürdük. Belediyenin aldığı bu karar ile vatandaşlar Kahta'da suyun tonunu yüzde 7 oranında daha az ödemiş olacak. 14 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak üzere mesken, iş yeri, inşaat başta olmak üzere tüm abone türlerinde yeni fiyat uygulanmaya başlandı. "dedi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı - Politika

İbrahim Yusuf Turanlı, Adıyaman, Kahta, su, Politika, Haberler

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