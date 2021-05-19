Kahta Belediyesi tam kapanmayı fırsata çevirdi
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Kahta Belediyesi tam kapanmayı fırsata çevirdi

Kahta Belediyesi tam kapanmayı fırsata çevirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye ekipleri 17 günlük tam kapanmada tam kadro sahada çalıştı.

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye ekipleri 17 günlük tam kapanmada tam kadro sahada çalıştı.

Kısıtlama günlerinde Kahta'nın işlek yollarında onarım ve beton asfalt çalışmalarına hız veren Kahta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 17 günlük tam kapanmamayı fırsata çevirdi.

17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı'nın talimatları doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kısıtlamaları hizmete dönüştürdü.

Karşıyaka Mahallesi 4013 nolu sokak, Fatih Sultan Mehmet (Buğdaycılar Pazarı önü), Atatürk Caddesi (Kubilay İlköğretim Okulu önü), Yakup Canpolat Caddesi (Yeni Kaymakamlık binası yanı) Hacı Üzeyir Efendi Caddesi (eski adliye caddesi),Girne Mahallesi 6007 nolu sokakları beton asfalt serimi gerçekleştirildi.

İhtiyaç sahiplerine desteğini her zaman sürdüren Kahta Belediyesi, sosyal yardım ekipleri tarafından 17 günlük tam kapanma da ve Ramazan ayı dolayısıyla yaklaşık 2 bin aileye gıda kolisi yardımı yapıldı.

Kahta genelinde tam kapanma günlerinde rutin çalışmalarına sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgeler başta olmak üzere kentin muhtelif alanlarında kuru mama ile besleme çalışması gerçekleştirildi.

17 günlük tam kapanma günlerinde sahada özverili bir şekilde çalışan mesai arkadaşlarına teşekkür eden Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, "Tam kapanma sürecini fırsata çeviren mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu anlamda halkımızın mağdur olmaması için pandemi kısıtlamasından faydalanarak ilçemizin işlek yollarını sil baştan yeniledik ve yenilemeye devam ediyoruz. Tam kapanma döneminde tedbirlere riayet eden tüm vatandaşlarımıza can-ı gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kahta Belediyesi tam kapanmayı fırsata çevirdi
Kahta Belediyesi tam kapanmayı fırsata çevirdi
Kahta Belediyesi tam kapanmayı fırsata çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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