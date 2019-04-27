AK Partili Belediye Başkanı Talimat Verdi, Makam Aracı Uygulaması Kaldırıldı

Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye bünyesindeki makam aracı kullanımına son verdiklerini bildirdi.

Oğuz, yaptığı yazılı açıklamada, belediye bünyesinde başkan yardımcıları ve birim müdürleri dahil hiçbir görevlinin makam aracı kullanmayacağını belirtti.

AKARYAKITTAN TASARRUF EDİLMESİ HEDEFLENİYOR

Tüm belediye personelinin görevlere resmi araçlarla gideceğini ve görevler dışında araç kullanılmayacağını vurgulayan Oğuz, uygulamayla akaryakıttan tasarruf edilmesinin hedeflendiğini aktardı.

Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz

"KAMU KAYNAKLARINI EN FAYDALI ŞEKİLDE KULLANACAĞIZ"

Kahramankazan Belediyesinde kamu kaynaklarını en iyi şekilde kullanacaklarına işaret eden Oğuz, bu konuda Türkiye'ye örnek olmak istediklerini anlattı.

"MİLLETİMİZİN BİZE VERDİĞİ EMANETE GÖZÜMÜZ GİBİ BAKACAĞIZ"

Oğuz, "Kahramankazan halkının teveccühleriyle 31 Mart'ta belediye başkanı seçildim. Halkımız bizlere ilçemizin yönetimini emanet etti. Başta şahsım olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımla kamu kaynaklarını en iyi ve faydalı şekilde kullanacağız. Milletimizin bize verdiği emanete gözümüz gibi bakacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA