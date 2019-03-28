İntihara Kalkışan Bedensel Engelli İkizini Kurtarmak İsterken Hayatını Kaybetti
Samsun'da denize atlayarak intihara kalkışan bedensel engelli genç ile kardeşini kurtarmak için peşinden atlayan Yunus Ü. dalgıçlar tarafından kurtarıldı. Yunus Ü. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Samsun'da, denize atlayarak intihara kalkışan bedensel engelli Murat Ü. (28) ile onu kurtarmak için peşinden atlayan ikiz kardeşi Yunus Ü. (28) dalgıç polisler tarafından kurtarıldı. Yunus Ü. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ENGELLİ GENÇ, DENİZE ATLAYARAK İNTİHARA KALKIŞTI
Olay, saat 18:00 sıralarında Atakum ilçesi Halk İskelesi'nde meydana geldi. Yunus Ü., bedensel engelli ikiz kardeşi Murat Ü.'den haber alamayınca polise başvurdu. Bu sırada Murat Ü., kardeşini arayarak canına kıyacağını söyledi. Yunus Ü. de Halk İskelesi'nde olduğunu öğrendiği kardeşi Murat Ü.'nün yanına gitti. İddiaya göre, kardeşinin denize atladığını gören Yunus Ü. de peşinden suya atladı. İkiz kardeşler suda çırpınmaya başladı.
KARDEŞİNİ KURTARMAK İÇİN DENİZE ATLAYAN GENÇ KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı kurbağa adam ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıç polisler, boğulmak üzere olan kardeşleri sudan çıkardı. Bilinci kapalı olan iki kardeş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kalbi duran Murat Ü., yapılan müdahale ile hayata döndürülürken, Yunus Ü. ise tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Allah rahmet eylesin. çok üzücü. . hayırlı cumalar.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Engelliler çok hassas insanlardır..onlarla konuşurken çok saygılı olmalı,,kesinlikle onları küçük düşürücü ifadelerden ve davranışlardan sakınmalıyız..çünkü onlar moral ile yaşama tutunmaktadırlar. moralleri bozulursa yaşama ümitleri azalır.Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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30 yaşındayım ve benimde ikiz kardeşim var. Aynı olay benim başıma gelse düşünemiyorum bile. Allah kardeşine ve ailesine sabır versin. Çok üzüldüm, keşke ömür boyu beraber olsalardı.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Zaman karşı yarışılıyor böyle durumlarda. Niye denizden çıkardıkları anda ilk yardım yapılmıyor. İlk yardım eğitimi gönüllü bütün vatandaşa düzenli olarak ücretsiz verilmeli. çıkaran kişiye yardım eden yok.Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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Çok üzüldüm. Allahım rahmet etsin. Gerideki ailesine de sabır versin dayanma gücü versin.Cevap Yaz 20 2 Yayından Kaldır