Kahoot nedir? Kahoot oyunu nasıl oynanır, tarihçesi nedir?

Eğitim kurumlarında kullanılan bir oyun olan kahoot hakkında son zamanlarda araştırmalar arttı. Kahoot oyunsının ne olduğu, işleyişi merak ediliyor. Peki, Kahoot nedir? Kahoot oyunu nasıl oynanır, tarihçesi nedir? Eğitim kurularında kullanılan kahoot oyunsına dair bilinenleri sizin için derledik. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Eğitim kurumlarında kullanılan bir oyun olan kahoot hakkında son zamanlarda araştırmalar arttı. Kahoot oyunsının ne olduğu, işleyişi merak ediliyor. Peki, Kahoot nedir? Kahoot oyunu nasıl oynanır, tarihçesi nedir? Eğitim kurularında kullanılan kahoot oyunsına dair bilinenleri sizin için derledik. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KAHOOT NEDİR?

Kahoot!, eğitim kurumlarında eğitim teknolojisi olarak kullanılan öğrenme tabanlı bir test oyunudur. Oyunlar (kahootlar) bir web tarayıcısı veya Kahoot uygulaması aracılığıyla erişilebilen, kullanıcı tarafından oluşturulmuş çoktan seçmeli sınavlardır.

Tarihçe

Kahoot! 2012 yılında Johan Brand, Jamie Brooker ve Morten Versvik tarafından Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile ortak bir projede kuruldu. Profesör Alf Inge Wang ile birlikte çalıştılar ve daha sonra Norveçli girişimci Åsmund Furuseth'e katıldılar. Kahoot! Mart 2013'te SXSWedu'da özel bir beta olarak piyasaya sürüldü ve Eylül 2013'te herkese açıldı.

Kahoot! etkileşimli tahta, projektör veya bilgisayar monitörü gibi ortak bir ekran etrafında toplanan öğrencilerin sosyal öğrenimlerinin gelişmesi için tasarlanmıştır. Site, Skype ve Google Hangouts gibi ekran paylaşım araçlarıyla da kullanılabilir. Oyun tasarımı, oyuncuların cihazlarından sık sık arama yapmaları gerektiği şekildedir.

Oynanış

Oyunu oynayan öğrenciler

Tüm oyuncular, ortak ekranda gösterilen oluşturulmuş bir oyun PIN'ini kullanarak bağlanır ve bir öğretmen, iş lideri veya başka bir kişi tarafından oluşturulan soruları yanıtlamak için bir cihaz kullanır. Bu sorular, ödül puanları olarak değiştirilebilir. Oluşturucu, oyuncuların 0 puan, 1000 puana veya 2000 puana kadar alıp alamayacağını seçebilir. Oyuncunun aldığı puanlar, oyuncunun ne kadar alabileceği ve oyuncunun ne kadar sürede cevap vereceği üzerinden hesaplanır. Oyuncu ne kadar erken cevap verirse, oyuncu doğru cevap verirse o kadar çok puan alır. Puanlar, her sorudan sonra skor tablosunda gösterilir. Oyuncu ayrıca bir seri elde edebilir, bu da sırayla daha fazla soruyu cevapladıkları anlamına gelir. Serileri ne kadar iyi olursa, bir soruyu doğru cevaplarken o kadar çok puan alırlar.