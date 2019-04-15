Sokak Ortasında Cinayet! Damat, Kayınpederini Vurdu

Sokak Ortasında Cinayet! Damat, Kayınpederini Vurdu

İstanbul Kağıthane'de sokak ortasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetti. Saldırının ardından zanlı kayıplara karışırken, polis yakalanması için çalışma başlattı.

Kağıthane Gürsel Mahallesinde sokak ortasında bir kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Kağıthane Gürsel Mahallesi Işıklı sokakta iddiaya göre, ilk belirlemelere göre bir kişi kayınpederi Mesut Toptaş ile sokak ortasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

DAMAT KAYINPEDERİNİ VURDU

Tartışmanın ardından damat, yanındaki silahla kayınpederini vurdu. Saldırı sonucu Mesut Toptaş, olay yerinden yaşamını yitirirken, katil zanlısı olay yerinden kaçtı. Çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, polis sokağı güvenlik şeridi ile yaya ve araç trafiğine kapattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (10)

  • FAKO:
    Bunu devlete nasıl yükleyebiliyorsunuz yada ölümden nasıl karalamaya çalışıyosunuz bir insanın içinde o vahşilik varsa silahlada yapar taşlada saçma şeylerden karalamaya çalışmayın Allah rahmet eylesin
    Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
    KADİR HOCA: Devlet önlemini alacak cezalar ağırlaştırılacak iyi halden deyip 3-5 seneyle kurtulmayacak kardeşim bireyesel silahlanmaya benmi dur diyecem vatandaş olarak bir gece sokağa çıkma yasağı ilan edeceksin bütün ruhsatsız silahları toplayacaksın
    Yayından Kaldır
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.