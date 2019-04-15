Sokak Ortasında Cinayet! Damat, Kayınpederini Vurdu
İstanbul Kağıthane'de sokak ortasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetti. Saldırının ardından zanlı kayıplara karışırken, polis yakalanması için çalışma başlattı.
Kağıthane Gürsel Mahallesinde sokak ortasında bir kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Kağıthane Gürsel Mahallesi Işıklı sokakta iddiaya göre, ilk belirlemelere göre bir kişi kayınpederi Mesut Toptaş ile sokak ortasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.
DAMAT KAYINPEDERİNİ VURDU
Tartışmanın ardından damat, yanındaki silahla kayınpederini vurdu. Saldırı sonucu Mesut Toptaş, olay yerinden yaşamını yitirirken, katil zanlısı olay yerinden kaçtı. Çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, polis sokağı güvenlik şeridi ile yaya ve araç trafiğine kapattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
YORUMLAR (10)
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Silah olmasa bu sefer bıçaklayacak, insan insanın celladı olmuş ne yazikkiCevap Yaz Yayından Kaldır
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silahları yasaklayın en büyük cezaları verin taşıyanlaraCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ve hiç birzamanda ögrenemeyecegiz .. katılıyorum size..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bunu devlete nasıl yükleyebiliyorsunuz yada ölümden nasıl karalamaya çalışıyosunuz bir insanın içinde o vahşilik varsa silahlada yapar taşlada saçma şeylerden karalamaya çalışmayın Allah rahmet eylesinCevap Yaz 3 Yayından KaldırKADİR HOCA: Devlet önlemini alacak cezalar ağırlaştırılacak iyi halden deyip 3-5 seneyle kurtulmayacak kardeşim bireyesel silahlanmaya benmi dur diyecem vatandaş olarak bir gece sokağa çıkma yasağı ilan edeceksin bütün ruhsatsız silahları toplayacaksınYayından Kaldır