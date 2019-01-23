Rezidanstaki Baskında, Banyoda Bulunan Presli Düzenek Polisleri Bile Şaşkına Çevirdi
İstanbul Kağıthane'de narkotim polislerinin lüks rezidanstaki iki daireye yaptığı baskında 5 kilogram eroin ele geçirildi. Arama esnasında evin banyosuna bile uyuşturucu pres makinesi kurulduğu tespit edildi.
İstanbul Kağıthane'de narkotim polislerinin lüks bir rezidanstaki iki daireye yaptığı baskında 5 kilogram eroin ele geçirildi. Dairedeki kişileri gözaltına alan polis, daha sonra rezidanstaki diğer daireye girdi. Yapılan aramada, evin banyosuna dahil yerleştirilmiş eroini presleme makinesi bulundu.
LÜKS REZİDANSTA UYUŞTURUCU İMALATI
Bir süre önce alınan bir ihbarı değerlendiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Narkotimler, Kağıthane'de bulunan lüks bir rezidanstaki iki dairede uyuşturucu imalatı yapıldığını tespit etti.
NARKOTİMLER ADIM ADIM İZLEYİP BASKIN YAPTI
Dairelerde kalan biri kadın 3 kişiyi bir süre fiziki takibe alan polis, dün akşam baskın düzenledi. İlk olarak kadın ile iki erkeğin bulunduğu daireye operasyon yapan narkotimler, eroin, eroin yapımı için kullanılan iki karıştırıcı, hassas terazi, cep telefonları ve yüklü miktarda para buldu.
EVİN BANYOSUNA DAHİ PRES MAKİNESİ KURMUŞLAR
Dairedeki kişileri gözaltına alan polis, daha sonra rezidanstaki diğer daireye girdi. Burada yapılan aramada, çekyatın altına ve mutfak dolaplarına gizlenmiş eroin kalıpları ile eroin yapımında kullanılan karıştırıcı bulundu. Evin banyosuna da eroini preslemek için pres makinesi yerleştirildiği görüldü. Her iki dairede yapılan incelemelerin ardından gözaltına alınan kişiler ve ele geçirilen 5 kilo eroin ile eroin yapımında kullanılan makineler Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
TANZANYA UYRUKLU BİR KİŞİNİN DE EVİNE OPERASYON YAPILDI
Lüks rezidansta yapılan uyuşturucu operasyonunun devamında Beyoğlu Hacıahmet Mahallesinde Tanzanya uyruklu bir kişinin de evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda satışa hazır halde çok sayıda eroin ele geçirildi. Siyahi bir kişi gözaltına alınırken uyuşturucu maddelere de el konuldu.
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En az 20 yıl yatsalar kimse bunun ticaretini yapmaz ve kulanmazCevap Yaz Yayından Kaldır
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tabi ulkeye doldurursaniz iti kopugu ne yapacaklar tabi kokayin ereyon satacaklar turk genclerini zehirleyecekler afganlar araplarCevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır
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Bunları beslemeyin asın gitsin zehir satıcılarını.Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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alkol fiyatı almış başını gidiyor. millet laborant oldu kendi içkisini yapıyor. durum böyle olunca millet uyuşturucuya düştü cekin vergileri millet adam gibi rakı içsinCevap Yaz 14 11 Yayından KaldırYEŞİLAY: Alkol pahalıymış, zıkkım iç!Tüm 28 yorumu okumak için tıklayın4 5 Yayından Kaldır