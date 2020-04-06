Duvara çarparak durabilen otobüsün şoförü: Tansiyonum düştü, kaza yaptığımın farkına varamadım İstanbul'da görev yapan bir otobüs şoförü, hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı. Kaza anında tansiyonunun düştüğü öğrenilen otobüs şoförü, kaza yaptığının farkına varmadığını söyledi.

İstanbul Kağıthane'de şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle özel halk otobüsü kaldırıma çıkarak duvara çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, otobüs şoförü ''Bir anda tansiyonum düştü. Kaza yaptığımın bile farkına varamadım.'' dedi.

KİMSE YARALANMADI

Kağıthane İmrahor Caddesi üzerinde saat 08.45 sıralarında meydana gelen kazada, Osman Türkmen'in kullandığı Hamidiye Mahallesi - Eminönü seferini yapan özel halk otobüsü kontrolden çıkıp önce kaldırıma çıktı ardından duvara çarptıktan sonra durabildi. Halk otobüsünün kaza yaptığını gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Şans eseri kazada yaralanan olmazken yolcuların panik yaşadığı öğrenildi. Otobüs içindeki yolcular başka bir otobüse aktarıldı.

''TANSİYONUM DÜŞTÜ, KAZAYI FARK ETMEDİM''

Tansiyonu düştüğünü için direksiyon hakimiyetini kaybettiğini belirten şoför Osman Türkmen, ''Bir anda tansiyonum düştü. Kaza yaptığımın bile farkına varamadım. Otobüsün içinde yolcularım vardı, Allah'a şükür onlara bir şey olmadı. Sağlık ekipleri geldi, tansiyonuma baktı. Şu an için iyiyim.'' ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA