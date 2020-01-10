Kağıthane'de komşular arasında kavga çıktı! 1 yaralı, 1 kişi gözaltı
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Kağıthane'de komşular arasında kavga çıktı! 1 yaralı, 1 kişi gözaltı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde komşular arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olayda başına silah kabzasıyla vurulan bir kadın yaralandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

10.01.2020 18:14 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:15
Kağıthane'de komşular arasında kavga çıktı! 1 yaralı, 1 kişi gözaltı

'de komşular arasında çıkan kısa sürede büyüdü. Olayda başına silah kabzasıyla vurulan bir kadın yaralandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken bir şüpheli gözaltına alındı.

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