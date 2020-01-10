Kağıthane'de komşular arasında kavga çıktı! 1 yaralı, 1 kişi gözaltı

10.01.2020 18:14 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:15

Kağıthane'de komşular arasında çıkan kavga kısa sürede büyüdü. Olayda başına silah kabzasıyla vurulan bir kadın yaralandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken bir şüpheli gözaltına alındı.

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