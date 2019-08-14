Kağıt toplayıcısının, çuvalın üzerinde koltuk takımı taşıdığı görüntüler hayrete düşürdü

Kağıt toplayıcısının, çuvalın üzerinde koltuk takımı taşıdığı görüntüler hayrete düşürdü

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir kağıt toplayıcısının, çuvalının üstüne yüklediği koltuk takımıyla yaptığı tehlikeli yolculuk görenleri hayrete düşürdü.

14.08.2019 15:35
Kağıt toplayıcısının, çuvalın üzerinde koltuk takımı taşıdığı görüntüler hayrete düşürdü

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, kağıt toplayıcısının, kağıtlarını koyduğu çuvalın üstüne yüklediği koltuk takımıyla yaptığı yolculuk görenleri şaşkına çevirdi.

Ulaşbaba Caddesi'nden İstanbul Caddesi istikametine giden kağıt toplayıcısının üç tekerlekli motosikletle yaptığı tehlikeli yolculuk kameralara yakalandı.

ÇUVALIN ÜZERİNDE KOLTUK TAKIMI TAŞIDI

Kağıt toplayıcısının, motosikletin arkasına kağıtlarını koyduğu büyük boy çuvalın üzerine yüklediği koltuk takımı görenleri şaşırttı.

Çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırış etmeden ilerleyen ve hem kendisinin hem de arkasındaki sürücülerin hayatını tehlikeye atan motosiklet sürücüsü, uzun süre bu şekilde yoluna devam etti.

Kaynak: AA
Kağıt toplayıcısının, çuvalın üzerinde koltuk takımı taşıdığı görüntüler hayrete düşürdü
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