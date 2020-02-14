: Kadir Şeker, kendisine "katil" denmesine üzülüyor

14.02.2020 09:22 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:34

Kadir Şeker, Ayşe D.'yi kurtarmak isterken Özgür Duran'ı öldürdü. Cezası için cezaevinde olan Şeker, ailesiyle yaptığı görüşmede kamuoyunda kendisi hakkında çıkan haberlerde "Katil oldu" ifadesinin kullanılmasından rahatsız.

KADINI KORUMAK İSTERKEN SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRDÜ

Üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, geçtiğimiz hafta parkta Özgür Duran ile Ayşe D.'nin tartıştığını gördü. Tartışmaya müdahale eden Şeker ile Özgür Duran'ın arasında arbede yaşandı. Çıkan arbedede Kadir Şeker, Duran'ı bıçakladı. Özgür Duran hayatını kaybedince Şeker de tutuklandı.

"KATİL OLDU" DENMESİNDEN RAHATSIZ

Kadir Şeker'i kaldığı cezaevinde ailesi ziyaret etti. Hürriyet'ten Musa Kesler'e konuşan Şeker'in abisi Hidayet Şeker, Kadir hakkında kamuoyunda "katil oldu" ifadesinin kullanılmasından rahatsız olduğunu belirterek "Kendisinden 'katil' diye bahsedilmesine üzülmüş. Adaletin tecelli edeceğine inanıyor." dedi.

"GÖRÜNÜR GERÇEKLİĞE BAKTIĞIMIZDA HEPİMİZİ ÇOK ETKİLEDİ"

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Kadir Şeker olayıyla ilgili dün yaptığı açıklamada "Mevcut Ceza Kanunu açısından meşru savunma sınırın açılması gibi teknik düzenleme var. Görünür gerçeklik ve olgusal gerçeklik arasında farklılık vardır. Görünür gerçekliğine baktığımızda şüphelinin duyarlılığı, vicdanlı davranışı hepimizi çok etkiledi. Adil olanın gerçekleşmesini istiyoruz. " diye konuşmuştu.

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