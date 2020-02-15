Kadir Şeker'in telefon kayıtları incelendi, Özgür Duran'dan bir ize rastlanmadı
Konya'da sevgilisi tarafından şiddet gören kadını kurtarmak isterken Özgür Duran'ın ölümüne sebebiyet veren Kadir Şeker'in telefon kayıtları incelendi. Kayıtlara göre Kadir'in kadın ve sevgilisi Özgür Duran'ı daha önceden tanımadığı belirlendi.
Konya'da parkta şiddet gören kadını kurtarmaya çalışırken katil olan 20 yaşındaki Kadir Şeker'in telefon kayıtlarına göre, kadın ve sevgilisi Özgür Duran'ı daha önceden tanımadığı belirlendi. Duran'ın kalbe isabet eden tek bıçak darbesi ile öldüğü, Kadir'in yüzünde ve boynunda darp izi, elinde bıçak yarası olduğu tespit edildi.
Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması titizlikle sürdürülüyor. Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, Kadir Şeker'in (20) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kayıtlarından istenilen telefon görüşmelerinde hayatını kaybeden Özgür Duran ile sevgilisi Ayşe D. ile daha önce aralarında hiçbir görüşme kaydı bulunmadığı belirlendi.
DARP İZLERİ DOĞRULUYOR
Özgür Duran'ın otopsi raporunda ise vücudunda herhangi bir darp izinin bulunmadığı, kalbine tek bıçak darbesi isabet ettiği belirtildi. İfadesinde Özgür Duran'ın yüzüne vurup, boğazını sıktığını anlatan Kadir Şeker'in sağlık raporunun da ifadesini doğrular nitelikte olduğu öğrenildi. Raporda Kadir'in sağ ve sol gözünde morarma, yüzünde çizik, boynunda da yara izi tespit edildiği, elinde de bıçak kesiği olduğu belirtildi.
HALI SAHADAN 5 TANIK
Olayın yaşandığı akşam halı sahada futbol maçı yapan 4'ü Suriye uyruklu 5 kişinin daha ifadelerine başvuruldu. Olayın yaşandığı anı görmediğini belirten tanıklar, kadının çığlıkları üzerine park içerisindeki kamelyanın yanına geldiklerini, yaralı için ambulans çağırdıklarını söyledi. Öte yandan Özgür Duran ve sevgilisiyle aynı evde kalan amcası B.D'nin de ifadesine başvurulacağı öğrenildi.
Haber Videosu: Kadir Şeker'in telefon kayıtları incelendi, Özgür Duran'dan bir ize rastlanmadı
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o değildi hakim bey. o değildi.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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çocukla ilgili olumsuz kötü yazanlara yazıklar olsun insanlığı öldürdünüz o olumsuz yazanların inşallah kendi başlarına da gelir insanlığı sizin gibiler bitirdiCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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yardım etmeyeceksin demekki insanlara. bak kadın ifade değiştirip duruyor. çocuğa yazık be hayatı mahvoldu gencecik insan yazık .Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Eger bu cocuga hapis verirlerse daha bundan sonra kadin dayak yiyorsa araya maraya girmem arkadas bana ne durup dururken neden hayatimi karartayim!!Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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kocayı T. C. de sınarsan böyle olur . . . yani eşi ile tartışan birini araya girip eşinin yanında artıstlik yapsa onu maffeder kim olursa olsun eşim çocuğum ailem yanında bana kimse hareket çekemez bence bu adam suçludur. . . Türk toplumunda eşi ile adam tartısıyor. . eşine en fazla bağırır çağırır yanın da bıçak taşıyyor olaya bak sen gidiyor adamın kalbine saplıyor bak sen katilsin sen katil aileyi yıktın her kavga eden karı kocanın birini öldür o zaman buradan çıkan sonuç bu çocukları varsa yetim . .Cevap Yaz 4 30 Yayından Kaldır
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adamla kadın evli bile değil, ne yuvası, hiç kimse sokak ortasında olsun evde olsun bir bayana bir çocuğa şiddet uygulayamaz. Kadınlar bize ALLAHın emanetidirler. Bu şahsın bıak taşıması normal değil ama, kadını kurtarması iyi hal sayılır. Az bi ceza alır ama siciline işler mi bilmem. Rabbim adaletle yargılanmasını nasip etsin. Allah yardımcısı olsun.Yayından Kaldır
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Senin yüzüne de bi geçiren olur umarım.Yayından Kaldır
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araya girmeyecenCevap Yaz 14 23 Yayından Kaldır
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o zaman kadında bağırmasaydı. dayağı yeyip otursaydı. milletin başınıda belaya sokmasaydı. zaten ifade değiştirip duruyor.8 Yayından Kaldır
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tamam başkan. bir gün senin annene bacına yaparlarsa biz girmeyeceğiz araya. .36 3 Yayından Kaldır