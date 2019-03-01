Kadir Mısıroğlu, Programlarına Ara Verdi
"Keşke Yunan galip gelseydi." ifadeleriyle büyük tepki çeken Kadir Mısıroğlu, sağlık durumundan dolayı yayınlarına süresiz olarak ara verdi.
"Keşke Yunan galip gelseydi" diyen, İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'a hakaret eden, Atatürk düşmanlığı ile bilinen Kadir Mısıroğlu'nun sağlık durumundan dolayı süresiz olarak yayınlarına ara verdiği belirtildi.
"ARA VERMİŞ BULUNMAKTAYIZ"
Kadir Mısıroğlu'nun bir süredir tedavi gördüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Mısıroğlu'nun internet sitesinden Nurullah Mısıroğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada 'Üstad Kadir Mısıroğlu ile Cumartesi Sohbetleri Başladı" ilânımıza kadar şimdilik süresiz olarak sohbetlerimize ara vermiş bulunmaktayız." diye belirtildi.
Yapılan açıklama şu şekilde:
"Kıymetli Üstad Kadir Mısıroğlu tâkipçileri, Elhamdülillah, Üstadımızın sıhhati iyi. Üstadın tedavisi bir müddet daha devam edeceğinden ötürü bir sonraki 'Üstad Kadir Mısıroğlu ile Cumartesi Sohbetleri Başladı' ilânımıza kadar şimdilik süresiz olarak sohbetlerimize ara vermiş bulunmaktayız. Üstadımızın bütün okuyucu ve dinleyicilerine selamları var, bütün muhibbana dua etmekte ve dua beklemektedir.
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Allah yunanlılarla beraber haşretsin...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ATEŞİ BOL OLSUNCevap Yaz Yayından KaldırTYRRRTTT: DESTUR. . . . HERİF VAR. . . HOP DEDUK. . . BRE DENSİZ. . . . ATEŞ NEDUUR. . . SENDEDE Mİ ATEŞ VAR. . . MELUNNN. . . BOŞ KONUŞMAA. YANARSUUUNNN. . HAAAA1 Yayından Kaldır
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bunun adına yazık acaba esas adı ne rumoloski mi faydasız insanCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Kadir bey ülkemizin yetiştirdiği en büyük ve dürüst tarihçilerimizden biridir.keşke onun yazdığı tarih kitapları,okullarımızda ve üniversitelerimizde okutulmuş olsaydı,bugün ecdadına söven degil,geçmişiyle ögünen bir toplum olurduk.Cevap Yaz 3 5 Yayından Kaldır