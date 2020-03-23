Maske takan Kadir İnanır, takipçilerini evden çıkmama konusunda uyardı
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Maske takan Kadir İnanır, takipçilerini evden çıkmama konusunda uyardı

Yeşilçam'ın en sevilen isimlerinin başında gelen usta oyuncu Kadir İnanır, sosyal medya hesabından maske taktığı bir pozunu Amerikalı gökbilimci Carl Sagan'ın Soluk Mavi Nokta isimli kitabından satırlarıyla paylaştı.

23.03.2020 11:11 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:28

14 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle alınan geniş önlemler kapsamında 65 yaş üstündekilerin sokağa çıkması yasaklandı. Salgın nedeniyle evde olan 70 yaşındaki Kadir İnanır ise yeni açtığı Instagram hesabından takipçileriyle maskeli fotoğrafını paylaştı.

"TÜRÜMÜZÜN TARİHİNDEKİ HERKES BURADA YAŞADI"

Evden çıkma yasağı olan Kadir İnanır, maskeli fotoğrafını paylaşan İnanır Soluk Mavi Nokta kitabındaki şu satırları yazdı: "Güneş ışınlarına asılmış duran kozmik karanlıkta bir zerre...Gezegenimiz! Üzerinde yaşayan herkes, binlerce din, ideoloji, ekonomik doktrin, her kahraman ve her korkak, uygarlığı kuran ve yıkan herkes, Her kral ve her köylü, aşka düşmüş her çift, her anne ve her baba, umut dolu her çocuk, her mucit ve her kaşif, her bir ahlak hocası, her bir yolsuz politikacı, her süper star her büyük lider, her Aziz ve her günahkar, türümüzün tarihindeki herkes burada yaşadı."

"ŞU AN İÇİN BARINABİLECEĞİMİZ BAŞKA BİR YER YOK"

"Kozmik sahnenin küçük bir parçasında. Bütün o generaller ve imparatorlar tarafından akıtılan kan nehirlerini düşünün, birbirlerini öldürmeye ne meraklıydılar ? Dünyamız, şimdiye kadar yaşama ev sahipliği yaptığı bilinen, tek gezegen. Türümüzün göç edebileceği başka bir yer yok… En azından yakın gelecekte! Hoşunuza gitsin, gitmesin şu an için barınabileceğimiz başka bir yer yok! Carl Sagan-Soluk Mavi Nokta."

Maske takan Kadir İnanır, takipçilerini evden çıkmama konusunda uyardı

Kaynak: Diğer

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Koronavirüs tedbirleri nedeniyle maske takan Kadir İnanır, takipçilerini evden çıkmama konusunda uyardı

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Haber Yorumları (1)
TODOR: Evde bile maske takıyor, kimseye güveni kalmamış.
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