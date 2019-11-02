Kadir Doğulu'dan romantik paylaşım: En güzelini almışım koluma, boğazın güzelliği bile dikkatimizi çekmiyor
Oyuncu Kadir Doğulu, 2016 yılında nikah masasına oturduğu meslektaş eşi Neslihan Atagül ile çekindiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Ünlüler dünyasının en yakışan çiftleri arasında gösterilen Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, evliliklerinin tadını çıkarmaya devam ediyor. Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül ile çekindiği fotoğrafı romantik bir mesajla takipçileriyle paylaştı.
"EN GÜZELİNİ ALMIŞIM KOLUMA..."
Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül ile çekindiği fotoğrafa, "En güzelini almışım koluma, İstanbul Boğazı'nın güzelliği bile dikkatimizi çekmiyor" notunu düştü. Doğulu'nun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.