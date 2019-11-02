Kadir Doğulu'dan romantik paylaşım: En güzelini almışım koluma, boğazın güzelliği bile dikkatimizi çekmiyor

02.11.2019 20:35

Ünlüler dünyasının en yakışan çiftleri arasında gösterilen Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, evliliklerinin tadını çıkarmaya devam ediyor. Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül ile çekindiği fotoğrafı romantik bir mesajla takipçileriyle paylaştı.

"EN GÜZELİNİ ALMIŞIM KOLUMA..."

Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül ile çekindiği fotoğrafa, "En güzelini almışım koluma, İstanbul Boğazı'nın güzelliği bile dikkatimizi çekmiyor" notunu düştü. Doğulu'nun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.