Kadınların etek altı fotoğrafını çeken sapık, suçüstü yakalandı

11.09.2019 16:47

İzmit'te gündüz vakti kadınların etek altı görüntülerini çeken sapık, çevredeki vatandaşlar tarafından tespit edilip darp edildikten sonra polise teslim edildi.

DÖVÜP TABUREYE OTURTTULAR

Yeni Cuma Parkı yakınlarında, bir kadının gizlice etek altını fotoğraflarını çektiğini fark edenler müdahalede bulundu. Darbettikleri A.A.'yı bir çay bahçesine götürerek, tabureye oturtup polisi aradı. Başında bekledikleri şüpheliyi olay yerine gelen polise teslim etti. A.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"KAFE KAFE GEZİYORDU"

Konuyla ilgili açıklama yapan bir vatandaş daha öncede sapığı elinde telefonla gördüğü iddia ederek, "Elinde telefonla kafe kafe geziyordu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA