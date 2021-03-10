Kadınlardan yan odaya geçmelerini isteyip, ev sahibini tabancayla yaraladılar

SAMSUN'da geldikleri evde kadınların yan odaya geçmesini isteyen 4 kişi, tartıştıkları ev sahibi Adnan K.'yi (29) tabancayla bacaklarından vurdu. Şüpheliler kaçarken, Adnan K. hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi'nde meydana geldi. Adnan K., 2'si kadın, 4 arkadaşı ile evdeyken kapı zili çaldı. Adnan K. kapıyı açınca kimliği belirsiz 4 kişi içeri girdi. Bu kişiler, evde bulunan kadınlardan yan odaya geçmelerini istedi. Bir süre sonra şüphelilerden biri, tartıştıkları ev sahibi Adnan K.'yi tabancayla bacaklarından vurdu. Şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adnan K. gelen ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Cinayet Bürosu ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA