Kadınlardan yan odaya geçmelerini isteyip, ev sahibini tabancayla yaraladılar
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Kadınlardan yan odaya geçmelerini isteyip, ev sahibini tabancayla yaraladılar

10.03.2021 08:58 | Son Güncelleme: 10.03.2021 09:01
Kadınlardan yan odaya geçmelerini isteyip, ev sahibini tabancayla yaraladılar

SAMSUN'da geldikleri evde kadınların yan odaya geçmesini isteyen 4 kişi, tartıştıkları ev sahibi Adnan K.'yi (29) tabancayla bacaklarından vurdu.

SAMSUN'da geldikleri evde kadınların yan odaya geçmesini isteyen 4 kişi, tartıştıkları ev sahibi Adnan K.'yi (29) tabancayla bacaklarından vurdu. Şüpheliler kaçarken, Adnan K. hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi'nde meydana geldi. Adnan K., 2'si kadın, 4 arkadaşı ile evdeyken kapı zili çaldı. Adnan K. kapıyı açınca kimliği belirsiz 4 kişi içeri girdi. Bu kişiler, evde bulunan kadınlardan yan odaya geçmelerini istedi. Bir süre sonra şüphelilerden biri, tartıştıkları ev sahibi Adnan K.'yi tabancayla bacaklarından vurdu. Şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adnan K. gelen ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Cinayet Bürosu ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 


Kadınlardan yan odaya geçmelerini isteyip, ev sahibini tabancayla yaraladılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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