Kadınlar kendini koruyamaz mı?

03.09.2019 16:17

Kadınların kendini koruyamayacak olduğuna inanmak yaygın bir yanılsamadır. Kadın bedeni zannedildiğinin aksine, biyolojik olarak oldukça güçlü ve doğru eğitildiği zaman güçlenmeye devam edecek bir yapıya sahiptir. Doğru eğitilmiş bir beden kendindeki cevheri hiç beklemeden ortaya koyacaktır.

Kadınlar kendilerini neden korumalıdır?

Toplumdaki artan şiddet vakkalarının yanı sıra, kadının elinden kendini savunma hakkını bile alıp, bunu da kadının yerine yapmak isteyen ve kadını böylelikle 'güçsüz' addeden algıya karşı da kadın kendini korumayı öğrenmelidir. Savunma sanatları hem fiziksel olarak hem de psikolojik olarak kadınının kendine olan yeterliliğini hem kendine hem de topluma bildirmesini sağlayacaktır.

Ayrıca kadına yönelik şiddetin sebeplerinden bir diğeri ise kadının kendisini savunamayacak olduğuna dair duyulan inançtır. Bu inanç kadını şiddet odağı haline getirmektedir. Bilindiği üzere ataerkil sistemlerde güç her zaman güçsüz addedilene yönlendirilir. Bu durumu hem psikolojik hem de fizyolojik olarak kırmak bizim elimizde...

Toplumda şiddet gören sadece kadın değildir. Ne yazık ki savunmasız bulunan her canlıya zorbalık ediliyor. Kadınlar, savunma sanatlarını öğrenerek hem kendilerine hem de diğer canlılara yönelecek olan şiddeti berteraf edebilirler.

3 günlük kısa bir eğitimle ne mi öğrenebilirsiniz?

3 günlük eğitimimiz süresince öğreneceğiniz 18 basit teknikle kendinizi savunmayı öğrenebilirsiniz. Göreceksiniz ki teknik bilginiz olduktan sonra geri kalan her şey daha halledilebilir olacaktır. Yapabileceğinizi görmek size hem psikolojik olarak bir rahatlık verecek, hem de özgüveninizi arttıracaktır.

Unutmayın ki sizin vurduğunuz her darbe sadece kendinizi değil, bütün savunmasız varsayılanları temsil edecektir. Sizin vurduğunuz her darbe hem saldırgana hem de bu zorba sistemin kalbine indirilmiş olacak...

Eğitim içeriği;

1- Zorbalık ve fiziksel saldırılara karşı kendini savunma ve saldırganı etkisiz hale getirme

2- Kesici delici ve yaralayıcı silahlara karşı savunma ve tehlikeyi bertaraf etme

3- Yakın mesafede ateşli silahlara karşı savunma ve tehlikeyi bertaraf etme

Kaynak: Bültenler