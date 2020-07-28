Kadına şiddete tepki gösteren Hayal Köseoğlu, ağırlık kaldırdığı videosuyla meydan okudu: Sizin haddinize değil Oyuncu Hayal Köseoğlu, sosyal medyada kadınların kendilerine uygulanan şiddete dikkat çekmek üzere başlattıkları meydan okumalara ağırlık kaldırdığı videoyla katıldı.

Birçok ünlü kadın, hemcinslerine karşı gösterilen şiddet ve cinayetlere tepki göstermek için sosyal medyada "Kadınlar, kadınları destekliyor" etiketi altında siyah beyaz fotoğraflarını paylaşmaya başladı. Bu akıma son olarak oyuncu Hayal Köseoğlu dahil oldu.

"BEN KADINIM, GÜCÜN TA KENDİSİYİM"

Mucize Doktor dizisinde rol alan başarılı oyuncu kadına şiddet karşı farkındalık yaratmak için siyah beyaz çekilen bir videosunu paylaştı. Videoda iki eliyle birer tane ağırlık kaldıran oyuncu, "Benim olduğum kadını kutucuklara sokmak sizin haddinize değil. Ben kadınım, ben gücün ta kendisiyim" diyerek meydan okudu.