: Kadın yolcunun iç çamaşırından uyuşturucu çıktı

21.02.2020 11:00 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:15

Van'ın Gevaş ilçesinde, yol kontrolü sırasında durdurulan otobüste bir kadın yolcunun iç çamaşırına gizlediği 106 gram metamfetamin ele geçirildi. İsmi açıklanmayan yolcu, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gevaş ilçesinin Balaban mevkisinde yaptıkları yol kontrolü sırasında durdurdukları bir yolcu otobüsünde arama yaptı.

ŞÜPHELİ HAREKETLER SERGİLEDİ

Arama sırasında şüpheli hareketler sergileyen kadın yolcunun, üst araması yapıldı. Kadın jandarma personeli tarafından yapılan aramada, yolcunun iç çamaşırına gizlenen 106 gram metamfetamin ele geçirildi. Adı açıklanmayan şüpheli kadın, gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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