Kadın yolcunun iç çamaşırından uyuşturucu çıktı
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Kadın yolcunun iç çamaşırından uyuşturucu çıktı

Van'ın Gevaş ilçesinde kontrol amaçlı durdurulan otobüste, bir kadının tavırlarından şüphelenen ekipler üst araması yaptı. Arama sonucu kadının iç çamaşırından uyuşturucu çıktı.

21.02.2020 11:00 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:15
Kadın yolcunun iç çamaşırından uyuşturucu çıktı

Van'ın ilçesinde, yol kontrolü sırasında durdurulan otobüste bir kadın yolcunun iç çamaşırına gizlediği 106 gram metamfetamin ele geçirildi. İsmi açıklanmayan yolcu, gözaltına alındı.

İl Komutanlığı ekipleri, Gevaş ilçesinin Balaban mevkisinde yaptıkları yol kontrolü sırasında durdurdukları bir yolcu otobüsünde arama yaptı.

ŞÜPHELİ HAREKETLER SERGİLEDİ

Arama sırasında şüpheli hareketler sergileyen kadın yolcunun, üst araması yapıldı. Kadın jandarma personeli tarafından yapılan aramada, yolcunun iç çamaşırına gizlenen 106 gram metamfetamin ele geçirildi. Adı açıklanmayan şüpheli kadın, gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Kadın yolcunun iç çamaşırından uyuşturucu çıktı
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