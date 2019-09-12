Kadın siyasetçinin "çok eşlilik" seçim afişi büyük tepki çekti

12.09.2019 09:44

Birleşik Arap Emirlikleri'nde danışma meclisi Federal Ulusal Konsey'deki 20 koltuk için gelecek ay yapılacak seçimlerde adaylığını koyan 495 kişiden biri olan Khawla El Ali, kampanyasıyla ilgiden çok tepki topladı.

SEÇİM AFİŞİNİ KENTİN HER YERİNE ASTIRDI

Seçim çalışmalarına Pazar günü start veren Khawla El Ali'nin kampanya afişlerinde fotoğrafının aynı sıra "Evde kalmamış bir toplum için çok eşliliğe evet" sloganına yer verildi. Afişler, El Ali'nin temsil etmeyi umduğu Şarika kentinin her tarafına asıldı. Afişlerde, evlenmemiş kadınlar için Arapça hakaret anlamına gelen "unussa" ifadesinin kullanılması da tepki çekti. Bu ifade aslında, "kurumuş ve işe yaramaz hale gelmiş şeyleri" karşılamak için kullanılıyor.

"İNSANLARI NASIL BİRLEŞTİREBİLİRİZ DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Kendisi de bekâr bir kadın olan adayın bu çıkışı kamuoyunda büyük tepki yaratırken, El Ali ise çok eşliliğin ciddi bir şekilde ele alınması gereken bir konu olduğunu savundu. Khawla El Ali, "Her zaman çok eşliliğe daha objektif bir şekilde yaklaşmamız gerektiğini düşündüm. Genç kız olduğum dönemden beri çiftlerin bir araya gelmesine yardım ettiğimi hayal ediyorum ve insanları nasıl birleştirebiliriz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

AİLE BİRLİĞİNİN İSTİKRARINI ÇOK EŞLİLİĞE BAĞLADI

Evli arkadaşlarının kendisine sorunları anlattığını söyleyen El Ali, daha da ileriye giderek bu sorunların "çoğunlukla bir eş daha almakla" çözülebileceğini savundu. Ell Ali, bu tarz önerilerinin ülkede aile birliğinin istikrarını sağlamak için kullanılabileceğini öne sürdü.

ÇOK EŞLİLİK YASAL KABUL EDİLİYOR

Ell Ali, erkeklerden ve 'aklı başında kadınlardan' yüksek oranlarda oy almayı beklediğini de dile getirdi. Ceza yasasının şeriata dayandığı Birleşik Arap Emirlikleri'nde çok eşlilik yasal kabul ediliyor. Müslüman erkekler dört eş alabiliyor.