"Kadın şiddet gördüğünü söylüyorsa kimse sorgulayamaz" sözleri Yasak Elma'ya damga vurdu

05.11.2019 09:31

FOX TV'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Yasak Elma, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Dizide yer alan kadına şiddet sahnesi ve gösterilen duyarlılık izleyicilerden tam not aldı.

"BİR KADIN ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLÜYORSA BUNU KİMSE SORGULAYAMAZ"

Pazartesi günlerinin sevilen dizisi Yasak Elma'da son yıllarda artış gösteren kadına şiddete dikkat çekildi. Avukat Kaya'nın yanında çalışan Leyla'nın psikolojik sorunları olan bir kocasının olduğu ve psikolojik şiddet gördüğü ortaya çıktı. Yıllarca başından geçenleri Kaya'ya anlatan Leyla, beklemediği desteği gördü. Yalan söylediği için Kaya'nın kendisiyle konuşmayacağını düşünen Leyla, Kaya'nın "Eğer bir kadın şiddet gördüğünü söylüyorsa bunu kimse sorgulayamaz. Her şeyden önce bir avukat olarak elimden geleni yapacağım ve boşanmanı sağlayacağım" sözleri üzerine şaşkınlık yaşadı. Kaya ise "Ondan boşanamama asla izin vermez" diyen Leyla'ya "Bu işler onun istediği gibi olmuyor, göreceğiz." dedi.

Eğlenceli sahneleriyle izleyicilerini ekrana kilitleyen dizideki kadına şiddet sahnesi izleyicilerden alkış topladı.

YASAK ELMA'NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Halit'in Yıldız'dan ayrılmak istememesi Yıldız'da şok etkisi yaratır ve kafasının karışmasına neden olur. Ender ve Asuman, Yıldız'ı Halit'e geri dönmesi için ikna etmeye ve böylece Şahika'dan ebediyen kurtulmaya çalışırlar. Şahika ise Halit'i yavaş yavaş kaybediyor olmanın verdiği tedirginlikle elindeki tüm kozları kullanmaya karar verir.