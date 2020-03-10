Kadın kıyafeti giyen silahlı soyguncular kamerada
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Arnavutköy, Güncel

Kadın kıyafeti giyen silahlı soyguncular kamerada

ARNAVUTKÖY'de etek giyerek kadın kılığında şüpheliler fabrikada güvenlik görevlisinin ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra içinde yaklaşık 2 milyon 200 bin lira değerinde döviz ve çek bulunan kasayı el arabasına koyarak soydu.

10.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:47
Kadın kıyafeti giyen silahlı soyguncular kamerada
ARNAVUTKÖY'de etek giyerek kadın kılığında şüpheliler fabrikada güvenlik görevlisinin ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra içinde yaklaşık 2 milyon 200 bin lira değerinde döviz ve çek bulunan kasayı el arabasına koyarak soydu. Şüphelilerin soygun anları fabrikanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, olayla ilgili 14 kişi gözaltına alındı. Gasp olayının yanı sıra 3 ayrı telefon dükkanından hırsızlık yaptıkları öğrenilen şüphelilerden 10'u tutuklandı.

KASAYI EL ARABASINA YÜKLEYEREK ÇALDILAR

Hadımköy, Haraççı Mahallesi'nde 4 Şubat 2020 tarihinde meydana gelen olayda saat 04.30'da sıralarında bir fabrikaya gelen silahlı ve maskeli 4 kişi, demir korkuluklardan atlayarak bahçeye girdikten sonra güvenlik görevlisini silah göstererek etkisiz hale getirdi. Tanınmamak için etek giydikleri gözlenen şüpheliler silah tehdidi ile güvenlik görevlisine işyerini kasasının yerini söyletti. Güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülenen olay sırasında kasayı açmayı başaramayan şüpheliler bir el arabası yardımıyla kasayı dışarı taşıyarak geldikleri araca yükleyip olay yerinden kaçtı.

BOŞ KASA YOL KENARINDA BULUNDU

Elleri bağlı şekilde bırakılan güvenlik görevlisinin kurtularak polisi aramasıyla şüphelileri yakalamak için operasyon başlatıldı. Gasp edilen kasanın içinde 1.200.000 lira, 6 bin 120 Euro, 1600 sterlin, 350 bin lira değerinde ziynet eşyası,  300 bin lira değerinde çek ile şirkete ait otomobillerin kontak anahtarları olduğu öğrenildi. Gasp edilen kasa kısa süre sonra boş olarak Arnavutköy'de  yok kenarına atılmış olarak bulundu.

HAVA DESTEKLİ OPERASYON YAPILDIGasp Büro Amirliği ekipleri tarafından 26 Şubat 2020 tarihinde daha önceden tespit edilen 25 adrese, polis helikopterinin de katıldığı operasyon düzenlendi. Operasyonda olaya karışan 14 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Baskın yapılan evlerde yapılan aramada 2 adet silah, 2 bin 400 lira para ve ziynet eşyaları bulundu.

10 KİŞİ TUTUKLANDIAsayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin çeşitli suçlardan polise geliş kayıtları olduğu tespit edildi. Poliste yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kerem G.(23), Ferhat Ç.(20), Abdulkerim B.(20), Hamit G.(22), Abdulhalik G.(24), Tahir G.(19), Yunus Ö.(39), Fatih Ö.(23), Emrah G.(24), Emrah G.(25) tutuklandı. Yaşı küçük olan şüpheli M.Ç.(15)'nin aralarında bulunduğu 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

 


Kadın kıyafeti giyen silahlı soyguncular kamerada

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

Arnavutköy'de kadın kıyafeti giyen silahlı soyguncular kamerada

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