: Kadın'ın final bölümünden 2. fragman yayınlandı! Şirin, Bahar'ı görünce sinir krizi geçiriyor

03.02.2020 09:37 | Son Güncelleme: 03.02.2020 09:37

Özge Özpirinçci, Hümeyra, Bennu Yıldırımlar, Hümeyra, Seray Kaya, Gökçe Eyüboğlu, Şerif Sezer, Hakan Kurtaş ve Feyyaz Duman'ın başrollerde oynadığı Kadın dizisi, 4 Şubat Salı yayınlanacak olan 81. bölümüyle final yaparak ekrana vede edecek. Her türlü duygunun yaşanacağı final bölümünden 2. fragman da yayınlandı.

ŞİRİN SİNİR KRİZİ GEÇİRİYOR

Final bölümünde Arif, Bahar'ı istemeye geliyor. Enver, Bahar'ı çocuklarından istiyor. Ceyda ile Raif de evlenmeye karar veriyor. Bahar ve Arif, Ceyda ile Arif'in düğünleri birlikte yapılıyor. Sarp'ı öldürdüğünü itiraf eden Şirin ise polis tarafından yakalandıktan sonra akıl hastanesine kapatılıyor. Babasının kendisini ziyarete gelmesiyle bahçeye indirilen Şirin, karşısında Bahar'ı görünce adeta çıldırıyor.

KADIN'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Şirin'in evden kaçması üzerine onunla iletişime geçen Enver gerçekleri bir kez daha onun ağzından duymak ister. Hala onun yapmadığına inanmak isteyen Enver'in duyduklarından sonra ise dünya başına yıkılır. Bu kadar kötülüğün içinde hala bir iyilik arayan Enver sonunda pes eder ve Şirin tüm yaptıklarının cezasını çekmek üzeredir.

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