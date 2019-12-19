Kadın doktor korna çaldığı için yol ortasında dehşeti yaşadı! Olay anı kamerada
Haberler » 3. Sayfa » Kadın doktor korna çaldığı için yol ortasında dehşeti yaşadı! Olay anı kamerada - Haberler

Kadın doktor korna çaldığı için yol ortasında dehşeti yaşadı! Olay anı kamerada

İstanbul Eyüpsultan'da önünde seyir halinde olan ve ani fren yapan araca korna çalan kadın doktor, yol ortasında feci şekilde dövüldü. Kamera görüntüleriyle tespit edilen sürücü, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

19.12.2019 13:35 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:59

Eyüpsultan'da kadın doktor korna çaldığı için yol ortasında dövüldü. Doktorun dehşeti yaşadığı anlar kameralara yansıdı.

ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ

Eyüpsultan'da meydana gelen olayda iddiaya göre, Ş.A. isimli kadın doktor, önünde seyir halinde olan ve ani fren yapan araca korna çaldı. Bunun üzerine araçtan inen sürücü kadın doktora saldırdı. Kadın doktoru döven saldırgan sürücü çevredekilerin müdahalesi üzerine aracına binerek olay yerinden kaçtı.

YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler saldırgan sürücünün kimliğini tespit etti. H.H.B. isimli saldırgan sürücü polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

'KASTEN YARALAMA' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

H.H.B.'ye Karayolları Trafik Kanunun 59. maddesinden (Yerleşim yerleri dışındaki karayolunda zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmek) 108 TL Trafik İdari Para cezası kesildi. Doktor Ş.A. ise saldırgan sürücüden şikayetçi oldu. Sürücü H.H.B. çıkarıldığı adli makamlarca 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Öte yandan, kadın sürücünün dehşeti yaşadığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Kadın doktor korna çaldığı için yol ortasında dehşeti yaşadı! Olay anı kamerada
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (33)

  • SABRİ:
    bakiyorum da herkez trafik gorevlisi olmuş fakat doktoru neden soylememislerki o da bir araba kullaniciysa neden olmusda olabilir
    Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
  • AKİF:
    KORKAK İNSAN TİPLERİ ERKEKLERDEN KORKTUĞU İÇİN KADINLARA SALDIRIYOR. . BAŞI AĞRISA ABLA BENİ KURTAR DİYE YALVARMASINIDA BİLİR ADİ HERİF HEMEN TUTUKLANMALI
    Cevap Yaz 51 2 Yayından Kaldır
  • HAKAN:
    kahvehane sahibi cama kadınlar bize allahın emanetidir diye kalitesiz bir yazı yazarak kadın şiddetine dikkat çekmek istemiş. . . . işte kadını bu zihniyet öldürüyor beyler. . . kadınları malınız hediyeniz sanıyorsunuz. . . KADINLAR KİMSENİN HEDİYESİ DEĞİLDİR. . . . . KADIN BİREYDİR ÖZGÜRDÜR. . . kadın olsa olsa sizinle hayatı paylaşır hepsi bu. . .
    Cevap Yaz 7 10 Yayından Kaldır
  • YUSUF ABİ:
    sen emanetin ne olduğunu unutmuşsun da ondan böyle yazıyorsun, emanetin hakkı, senin olandan bile önceliklidir, daha korunmaya layık olandır
    Yayından Kaldır
Tüm 33 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler