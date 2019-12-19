Kadın doktor korna çaldığı için yol ortasında dehşeti yaşadı! Olay anı kamerada
İstanbul Eyüpsultan'da önünde seyir halinde olan ve ani fren yapan araca korna çalan kadın doktor, yol ortasında feci şekilde dövüldü. Kamera görüntüleriyle tespit edilen sürücü, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.
İstanbul Eyüpsultan'da kadın doktor korna çaldığı için yol ortasında dövüldü. Doktorun dehşeti yaşadığı anlar kameralara yansıdı.
ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ
Eyüpsultan'da meydana gelen olayda iddiaya göre, Ş.A. isimli kadın doktor, önünde seyir halinde olan ve ani fren yapan araca korna çaldı. Bunun üzerine araçtan inen sürücü kadın doktora saldırdı. Kadın doktoru döven saldırgan sürücü çevredekilerin müdahalesi üzerine aracına binerek olay yerinden kaçtı.
YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler saldırgan sürücünün kimliğini tespit etti. H.H.B. isimli saldırgan sürücü polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
'KASTEN YARALAMA' SUÇUNDAN TUTUKLANDI
H.H.B.'ye Karayolları Trafik Kanunun 59. maddesinden (Yerleşim yerleri dışındaki karayolunda zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmek) 108 TL Trafik İdari Para cezası kesildi. Doktor Ş.A. ise saldırgan sürücüden şikayetçi oldu. Sürücü H.H.B. çıkarıldığı adli makamlarca 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.
Öte yandan, kadın sürücünün dehşeti yaşadığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
Haber Videosu: Kadın doktor korna çaldığı için yol ortasında dehşeti yaşadı! Olay anı kamerada
-
en gıcık gittiğim şey, yolda arkadan korna vurulmasıCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
-
bakiyorum da herkez trafik gorevlisi olmuş fakat doktoru neden soylememislerki o da bir araba kullaniciysa neden olmusda olabilirCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
doktor kimmişneden korna caliyor takip mesafesini korusaymisCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
-
doktoru tanimiyorum ama bence yapdigi cok ayip birseyCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
-
yapmayin yerden goge kadar doktor haksiz takip mesafesi diye birsey var dip dibe gitmeseymisCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
-
KORKAK İNSAN TİPLERİ ERKEKLERDEN KORKTUĞU İÇİN KADINLARA SALDIRIYOR. . BAŞI AĞRISA ABLA BENİ KURTAR DİYE YALVARMASINIDA BİLİR ADİ HERİF HEMEN TUTUKLANMALICevap Yaz 51 2 Yayından Kaldır
-
inşallah en az 10 sene ye buda ders olur magandalaraCevap Yaz 24 2 Yayından Kaldır
-
ne 10 senesi nerede yaşıyorsun senYayından Kaldır
-
kahvehane sahibi cama kadınlar bize allahın emanetidir diye kalitesiz bir yazı yazarak kadın şiddetine dikkat çekmek istemiş. . . . işte kadını bu zihniyet öldürüyor beyler. . . kadınları malınız hediyeniz sanıyorsunuz. . . KADINLAR KİMSENİN HEDİYESİ DEĞİLDİR. . . . . KADIN BİREYDİR ÖZGÜRDÜR. . . kadın olsa olsa sizinle hayatı paylaşır hepsi bu. . .Cevap Yaz 7 10 Yayından Kaldır
-
sen emanetin ne olduğunu unutmuşsun da ondan böyle yazıyorsun, emanetin hakkı, senin olandan bile önceliklidir, daha korunmaya layık olandırYayından Kaldır