Kadın dizisinin sezon finaline damga vuran kaza sahnesi

Özge Özpirinçci, Bennu Yıldırımlar ve Caner Cindoruk'un başrolünde oynadığı Kadın dizisi, 27 Mayıs Salı akşamı 64. bölümüyle sezon finali yaptı. Fox'un sevilen dizisi Kadın'ın final bölümünde, Bahar, Arif, Sarp ve Hatice'nin içinde olduğu araç, iki kaza birden yaptı. Yardıma koşan vatandaşların "Ölüler var" diyerek ambulansı araması ise kafaları karıştırdı.

BAHAR REST ÇEKTİ

Kadın'ın final bölümünde, Bahar'ın üst katına taşınan Sarp, Arif'i çılgına çevirdi. Sarp'ın kapısına dayanan Arif, evden çıkmasını istedi. Arif ve Sarp arasında yumruk yumruğa kavga yaşandı. Eve gelen Bahar kavgayı ayırdı.Yaşanan kavganın ardından ise Bahar, Sarp ve Arif'e rest çekti.

TIR'IN ALTINDA KALDILAR

Final sahnesinde ise Sarp çocukları okuldan alarak eve gelirken karşısında Bahar'ı gördü. Ancak Bahar bir anda yere yığıldı. Arif ve Sarp, Bahar'ın yardımına koştu. Arif'in arabasıyla Bahar'ı hastaneye yetiştirmeye çalışırlarken şok bir kaza yaşandı. Arif'in kullandığı araç başka bir otomobile çarpınca yol ortasında kaldı. O sırada ise hızla gelen bir TIR, Bahar'ın da içinde bulunduğu araca çok sert bir şekilde yandan çarptı.

"ÖLÜMLÜ KAZA VAR"

Araç hurdaya dönerken, çevreden yardıma koşanların "Ambulansı arayın. Ölümlü kaza var" sözleri dikkat çekti. Peki Kadın sezon finalinde kim öldü? Bahar, Arif, Sarp ve Hatice kurtulacak mı? Bu soruların yanıtı ise Kadın'ın Ekim ayında ekrana gelecek olan yeni sezon ilk bölümünde ortaya çıkacak.