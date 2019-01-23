Kadın Dizisinde Yeliz'in Ölüm Sahnesi İzleyicileri Gözyaşlarına Boğdu

Kadın dizisi yılbaşı tatilinin ardından yeniden ekranlara döndü. Kadın dizisinin yeni bölümünde Yeliz karakteri öldü. Dizideki ölüm sahnesi ise izleyicileri gözyaşlarına boğdu.

YELİZ'İN ÖLÜMÜ DİZİYE DAMGA VURDU

Bahar ve çocukları korumak isteyen Sarp eve geldi. Bahar'ı ve çocukları dışarı çıkardı. Onlar kurtulmayı başardı ama evde biri vuruldu. Arif'in şaşkın bakışları arasında yaşanan bunca olaydan sonra vurulanın kim olduğu görülmedi. Sadece Nezir'in adamlarından biri 'kadın öldü' dedi. Ölen kişinin Yeliz olduğu ortaya çıktı.

YELİZ KİMDİR?

Yeliz Bahar'ın iş yerinden arkadaşıdır. Genç, güzel ve yüksek enerjili bu kadın Bahar gibi iki çocuğunu tek başına büyütmektedir. Yeliz çok derin düşünmeyen, basit sorulara basit cevaplar vermekten yana biridir. Bahar'ın aksine sırtını dayayabileceği bir erkeğe ihtiyaç duyar.

AYÇA ERTURAN KİMDİR?

1983'te doğan Ayça Erturan ilk, orta ve liseyi İstanbul'da bitirdi. Tiyatroya M.S.M. kursları ile başladı. M.Ü. Radyo Televizyon Bölümü'nde okurken aynı zamanda Pera Güzel Sanatlar'da oyunculuk eğitimi aldı. Çeşitli televizyon dizilerinde, reklam filmlerinde ve tiyatro oyunlarında yer aldı. Halen BKM Mutfak bünyesinde sahneye çıkmaya devam etmektedir. Erturan son olarak reyting rekortmeni dizi Kadın'da rol aldı.