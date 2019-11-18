Kadın'da Mucize Doktor sürprizi! Ali Vefa konuk oyuncu olarak diziye dahil oluyor

18.11.2019 11:55 | Son Güncelleme: 18.11.2019 12:03

FOX TV yayınlanan ve Özge Özpirinçci'nin üstün performansıytla takdir topladığı Kadın dizisinin 72. bölüm fragmanında büyük sürpriz yaşandı. Fragmanda reyting rekorları kıran Mucize Doktor'un en sevilen karakteri Ali Vefa yer aldı.

SÜRPRİZ, FRAGMANDA ORTAYA ÇIKTI

Yeni sezona yaprak dökümüyle başlayan ve istediği performansı alamayan Kadın dizisi 72. bölüm fragmanıyla seyirciyi şaşırttı.

ALİ VEFA KONUK OYUNCU OLUYOR

Kadın 72. bölüm fragmanında Bahar'ın oğlu Doruk hastalanıyor. Bahar, bir süre sonra fenalaşan oğlu Doruk'u apar topar hastaneye götürüyor. Sedyede acil müdahalesi yapılan Doruk'a Bahar "Merak etme anneciğim iyi olacaksın" diyerek moral veriyor. Bahar, büyük üzüntü içinde gözyaşı dökerken, Taner Ölmez'in canlandırdığı Ali Vefa karakteri beliriyor. Bu gelişme dizide Ali Vefa'nın Doruk'un kurtarıcısı olacağının işaretlerini veriyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ceyda ile beraber başı belaya giren Bahar polislerin gelmesiyle beraber büyük bir şok içine girmiştir. Bir şekilde polislerin elinden kurtulmayı başarsalar da çok daha büyük bir tehlike onları beklemektedir. Çünkü Cem'in tencerelerinin peşini bırakmaya hiç niyeti yoktur. Bahar ve Ceyda'ya daha yakın olmak için Enver'in terzi dükkanını kullanması ise onları daha da korkutmuştur.

Şirin'in Arif'e olan yakın tavırları Ceyda'yı iyice rahatsız etmeye başlar. Bahar, Arif'e kızmaya hakkı olmadığını düşündüğü için de bu olaya hiç karışmak istemez. Ama içinde garip bir his oluşmuştur. Ceyda ise Şirin'de bir şeyler olduğunun da farkındadır. Arif'ten son zamanlarda adeta nefret eden Şirin'in gerçekten planı nedir?