Kadın cam sanatı ustası, mesleği yaşatıyor
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Kadın cam sanatı ustası, mesleği yaşatıyor

Kadın cam sanatı ustası, mesleği yaşatıyor Unutulmaya yüz tutan meslekler arasına giren Cam sanatını yapan Erzurumlu Aynur Bayram;

09.06.2020 21:44 | Son Güncelleme: 09.06.2020 21:53

Kadın cam sanatı ustası, mesleği yaşatıyor

Unutulmaya yüz tutan meslekler arasına giren Cam sanatını yapan Erzurumlu Aynur Bayram; özel siparişlerle cama ateşle şekil veriyor

ERZURUM - Erzurum'da cam sanatı ilgilenen tek bayan zanaatçı Aynur Bayram, cama şekil vererek birbirinden farklı hediyelik eşyalar üretiyor.

Erzurum'da unutulan meslek grupları arasında cam sanatı da bulunuyor. Bu mesleği seçerek unutulmaya yüz tutmuş bir sanatı yaşatmaya çalışan Aynur Bayram, mesleğini severek yaptığını söyledi.

Erzurumlu tek bayan cam sanatı ustası Aynur Bayram yaptığı işten büyük zevk aldığını belirterek, "Doğma büyüme Erzurumluyum, yaklaşık 5 yıl önce kendi mesleğimden istifa ederek cam sanatı ile ilgilenmeye başladım. Cam sanatına nasıl başladığım konusunda daha doğrusu böyle bir mesleği neden seçtiniz derseniz, aslında içimde olan ne varsa bunu dışa vurdum. Kendimi tutsak hissettiğim hayattan özgürleştirme yoluna geçiş yaptım. Bu mesleği seçmem elbette kolay olmadı, aksine çok zor oldu. Çok mutluyum çünkü kendi istediğim mesleği şu an yapıyorum" dedi.

Cam sanatının unutulmaya yüz tutmuş meslek grupları arasına girdiğini dile getiren Bayram, "Geçmişine bakılırsa ta Milatta öncesine dayanıyor. Özellikle biz gençler tarafından keşfedildi. Bu meslek iler ki zamanlar daha iyi yerlere geleceğinden eminim. İlerlemeye devam eden bir sanat grubu. Benim yaptığım nesnelere alevle şekil vermek. Üfleme ile cama şekil vermede deriz. Bu işle uğrayan kişilerin bir kere yetenekli olmaları şart. En önemli yanı kişilere sabrı da öğretiyor. Sabır şart. Bu mesleği kendi adıma konuşursam her kesin yapabileceğini düşünmüyorum. Bu mesleğin ince ayrıntı ve detayları çok var. Bu mesleği yapmak isteyenlere elbette yardımcı da olurum. Kişinin zaten yeteneği varsa ilerleme sağlar. Her kes yapar mı elbette isterse yapar ama önemli olan o çalışacağı sanatı bilmesi ve çalışması lazım. Ama sırf para kazanayım diye yapmak değil de sevdiğiniz için yaparsanız başarıda arkasından gelir" diye konuştu.

Tek bayan olmanın zorluklarını yaşadığını anlatan Aynur Bayram, "Malzeme temini konusunda malzemeler yurt dışından geliyor. Kendi atölyemde gelen siparişlere cevap veriyorum" dedi.

Kadın cam sanatı ustası, mesleği yaşatıyor

Kaynak: İHA

Manşet

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