Sevgilisine sinirlenen kadın, erkek arkadaşını defalarca tokatladı

Sevgilisine sinirlenen kadın, erkek arkadaşını defalarca tokatladı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir kadın, tartıştığı erkek arkadaşına cadde ortasında art arda tokat attı. O görüntüler, kameraya yansıdı.

İstanbul Maltepe'de otobüs durağında bekleyen bir kadın, erkek arkadaşı olduğu değerlendirilen şahsa art arda tokat attı.

Sokak ortasında kadının saldırdığı adam kendisini savunmakla yetindi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Maltepe'de otobüs durağında bekleyen bir kadın ile yanındaki erkek arkadaşı olduğu değerlendirilen kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

TOKAT ATIP SIRTINA VURDU

Kadın, tartıştığı adama herkesin içerisinde tokat attı, sırtına vurdu. Kadının sokak ortasında art arda vurduğu adam sakinliğini koruyarak kendisini savunmakla yetindi. Daha sonra adamın oradan uzaklaşmasıyla tartışma sonlandı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadın tartıştığı adama tokat atıyor, adam kadını tutarak kendini savunmaya çalışıyor.

Kaynak: İHA
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