Kadın astsubaylar zorlu eğitimlerden geçiyor
Jandarma teşkilatında görev alacak kadın astsubay adayları, gece gündüz demeden her türlü arazi şartlarına uyum sağlayabilecek şekilde eğitiliyor.
Yurt içinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla jandarma teşkilatının kahraman birer neferi olarak görev yapmayı arzulayan kadın astsubay adayları, Kırşehir'deki Hirfanlı Atış ve Tatbikat Eğitim Merkezi'nde zorlu bir eğitim sürecinden geçiyor.
GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ZORLU EĞİTİM
Gece gündüz fark etmeden her türlü arazi şartlarına uyum sağlayabilecek şekilde eğitilen kadın astsubay adayları; tabanca ve uzun namlulu silahlarla atış, yakın dövüş teknikleri, intikal ve tatbikat gibi zorlu bir eğitim sürecinden geçiyor.
ARALARINDA ANNELER DE VAR
Aralarında annelerin de bulunduğu astsubay adayları, erkek meslektaşları kadar başarılı atışları ve kullandıkları dövüş teknikleriyle suçlulara korku salıyor.
KAMUFLAJ TEKNİKLERİNİ ÖĞRENİYORLAR
Astsubay adayları, bazı eğitimler öncesinde komutanları tarafından adeta süslenir gibi yüzleri boyanarak arazideki operasyonlarda kamuflaj tekniklerini de öğreniyor.
İşte gerçeği aratmayan eğitimlerden kareler;
VİDEO: Kadın astsubayların nefes kesen zorlu eğitimi başladı!