Kadıköy'de sokakta yürüyen genç kadını taciz eden şüpheli yakalandı
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Kadıköy'de sokakta yürüyen genç kadını taciz eden şüpheli yakalandı

Kadıköy'de yılbaşı gecesi sokakta yürüyen bir kadını taciz ettiği öne sürülen şüpheli yakalandı.

10.01.2020 13:50 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:13
Kadıköy'de sokakta yürüyen genç kadını taciz eden şüpheli yakalandı

'de mahallesinde meydana gelen ve güvenlik kameralarına yansıyan olayda sokakta yürüyen bir kadın onu takip eden kimliği belirsiz bir kişi tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia etmişti. Şüphelinin genç kadını takip etmesi ve olay yerinden koşarak kaçması güvenlik kameralarına da yansımıştı.

KADININ ÇIĞLIKLARINDAN KORKUP KAÇMIŞTI

Şüpheli, kadının çığlıkları üzerine olay yerinden koşarak uzaklaşmış ve kadın olayın ardından polise giderek şikayette bulunmuştu. Olay hakkında soruşturma başlatan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, 68 güvenlik kamerasını inceledikten sonra şüphelinin kimliğini kameralardan tespit etti. Şüpheli dün akşam saatlerinde Kadıköy, Fikirtepe'de Özbey caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Kadıköy Aile ve Kadın Koruma Birimi ekiplerince yakalanan şüpheli Fatih K, taciz edildiği iddia edilen S.Y. tarafından da teşhis edildi.

Gözaltına alınan şüpheli Fatih K'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Kadıköy'de sokakta yürüyen genç kadını taciz eden şüpheli yakalandı
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